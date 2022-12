Juan Carlos López no acepta dirección de Bienestar Familiar

El expresidente de Millonarios Juan Carlos López confirmó en entrevista con BLU Radio que no aceptará la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que periodistas, comentaristas deportivos y políticos criticaran dicho nombramiento.



Según López, aceptar el cargo significaría un desgaste más grande que los beneficios que traería para su carrera profesional.



“Ese desgaste durante los próximos 11 meses que resta de administración va a ser más que lo que yo pueda desarrollar el frente de la entidad”, manifestó.



“En ese contexto, he considerado que no vale la pena y es mejor dar un paso al costado”, añadió.



Sin embargo, criticó que solo se le ataque por su trabajo en el Club Millonarios, pero se olvide su trabajo en el programa Colombia Mayor, entre otros.



“Me están condenando por ser inocente. Se hace referencia a un pasado cuando fui presidente de la corporación Club Deportivo Los Millonarios entre 2004 y 2010 y de eso se ha hecho yunque para martillar mi nombre por unos presuntos manejos que tuve, que jamás tuvieron una investigación”, manifestó.



Así las cosas, Juan Carlos López pidió tener en cuenta el resto de su carrera administrativa.



“No se está valorando para nada el resto de mi hoja de vida, mi experiencia administrativa como gobernador del Cauca, presidente de la Previsora, cinco años montando el programa Colombia Mayor y otras actividades aparte del cargo en Millonarios”, reforzó.



Finalmente, el expresidente de Millonarios aceptó que no tiene experiencia en temas de niñez, por lo que “terminaría todos los días explicando en los medios y cualquier circunstancia el nombramiento y eso va a ser muy desgastante hasta para el Gobierno”.





