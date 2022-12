Juan Fernando Quintero puso fin a las especulaciones sobre su retiro

“¿Que me voy a retirar del fútbol por la música? No tengo que decirlo pero no sé cómo salen estos comentarios y de dónde, la música como el Play Station es mi hobby, no tienen nada que ver con mi carrera, lo disfruto y mi familia se lo disfruta y aparte es en mis ratos libres, que quede claro”, escribió en su red social.

Publicidad

Por favor que QUEDE CLARO. Ya no más todos merecemos respeto !! pic.twitter.com/XUkQPqkh3v — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) April 17, 2016

El mediocampista colombiano no atraviesa su mejor momento en Europa, sin embargo, la semana pasada se confirmó su regreso al Porto, donde espera tener continuidad y desplegar su fútbol de una vez por todas.

Publicidad

"El buen hijo vuelve a casa", escribió en su Twitter el hasta hace unos días jugador del Stade Rennais de Francia, club en el que estuvo a préstamo desde agosto del año pasado, y en donde participó solo en doce encuentros, marcó un gol y dio dos asistencias.

El buen hijo vuelve a casa !! https://t.co/bgcEz6LCJC — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) April 13, 2016

Publicidad

En su paso por Francia, el zurdo completó solo tres partidos de los doce que disputó.

Publicidad

La poca continuidad que ha tenido el media punta en Europa contrasta con la calidad que le ha hecho merecedor de un sinnúmero de elogios a sus 23 años recién cumplidos.

Publicidad

Carlos 'el Pibe' Valderrama, histórico del fútbol colombiano por ejemplo, lo mencionó en una entrevista con Efe en 2014 como uno de sus jugadores favoritos junto al español Andrés Iniesta.

"Me fascina Quintero. Tiene mucha técnica, muy buena zurda, le gusta tener el balón. Pero está empezando, pienso que va a despegar mucho más y va a decir 'aquí estoy'", aseguró el samario unos meses después del Mundial de Brasil.