Juez absuelve a exalcalde de Puerto Asís acusado de concierto para delinquir

Tuvieron que pasar 10 años y, tras una dura batalla jurídica para que una juez del circuito especializado de Pasto, declarara inocente al exalcalde de Puerto Asís Jorge Coral Rivas, quien estuvo detenido en la cárcel judicial de Pasto , luego de que la Fiscalía general de la Nación lo acusaran de hacer parte de una organización criminal denominada La Constru.

Blu radio conoció que los argumentos de la juez fueron que, para que se configure el delito de concierto para delinquir, tienen que existir unos elementos del delito, entre esos está la concertación del procesado con miembros del grupo armado ilegal.

Publicidad

Así entonces manifestó la juez que los hechos fueron en el mes de julio de 2011, y hasta ese momento alias ‘Gárgola’ no había sido capturado ni tenía ninguna investigación, sino sólo 17 días después lo capturan por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Además, no se pudo demostrar que los videos presentados por la Fiscalía hayan sido editados o alterados, razón por la cual la judicatura no demostró la responsabilidad delito Coral Rivas con la organización La Constru.

En el proceso, la defensa, en cabeza de la abogada Jessica Guerrero, logró demostrar durante las audiencias que Coral Rivas fue objeto de un montaje judicial con falsos testigos que impidieron su participación en las elecciones a Gobernación en el 2015, en donde las encuestas lo daban como el candidato favorito para esa contienda democrática.

Publicidad

Coral Rivas estuvo preso por cerca de 501 días, luego de que el fiscal 57 de crimen organizado lo acusara por los delitos de concierto para delinquir agravado y financiación de grupos delincuenciales y, tras recuperar su libertad por vencimiento de términos, emprendió una dura batalla jurídica para demostrar su inocencia.

El proceso evidenció, según la abogada Guerrero, que después de una minuciosa investigación no se demostró con los testigos que llevó la Fiscalía que Coral Rivas participara en la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y financiamiento al terrorismo por los testimonios de la supuesta entrega de cien millones de pesos a los comandantes de ese grupo armado ilegal para la compra de armas.

“Yo nunca he negado una reunión con Miguel Bastidas, alias ‘La Gárgola’ que, a decir de las autoridades, era uno de los cabecillas de la banda La Constru. La tuve el 26 de julio en una finca propiedad de mi familia, en donde nunca se habló de hechos delictivos, nosotros no hablamos, absolutamente de nada de eso, hablamos un tema netamente comercial de la venta de la propiedad”, dijo Coral.

Publicidad

“Tres días después de la reunión con esta persona a él lo capturan por porte ilegalmente de armas, siempre estuve dando la cara a la justicia, pero inexplicablemente cuando me lanzó a la Gobernación del Putumayo aparece en una conexión con esa estructura armada ilegal, montaje que lo hicieron casi cuatro meses antes del día de elecciones, aseguró”, coral Rivas.

Todo ese entramado judicial lo hicieron con testigos amañados que, luego, ellos mismos dijeron que un investigador del CTI les habría ofrecido rebaja de penas si declaraban en contra de Coral Rivas.

“Lo que decía la Fiscalía era falso”

“Diez años después se logró demostrar que lo que estaba diciendo la Fiscalía era totalmente falso y hoy la justicia me da la razón de que nunca estuve involucrado directa ni indirectamente con esa organización delincuencial y por fin puedo estar tranquilo de que nunca engañamos a los habitantes del departamento del Putumayo, manifestó”, Coral Rivas.

Publicidad

“Uno aprende a perdonar, pero no a olvidar. Esto es muy duro porque durante estos diez años vi crecer a mis hijos desde la cárcel y no es justo que la justicia en Colombia siga siendo engañada por algunas personas que solo quieren sacar provecho personal así sea mintiendo, esto se tiene que corregir para que casos como el mío no se repitan en ningún departamento del país”, aseguró Coral Rivas, tras advertir que la justicia debe estar por encima de los partidos políticos.