Juez de Texas bloquea regulación sobre inmigración decretada por Obama

extranjeros sin papeles y los protege contra su expulsión de Estados Unidos.

La decisión del juez Andrew Hanen del tribunal federal de Brownsville, en Texas, tiene lugar después de la demanda del estado de Texas y de otros 25 gobernadores republicanos y fiscales generales contra el decreto, informan este martes The Washington Post y The New York Times.

Según el Post, la orden del juez busca aplazar la aplicación del decreto hasta que tenga lugar el proceso sobre la legalidad del plan de regularización de los sin papeles anunciado por Barack Obama el 20 de noviembre.

Más de cinco millones de extranjeros en situación irregular podrían aprovechar ese programa y obtener permisos de trabajo por tres años.

El juez Hanen señaló que la administración del presidente Obama no respetó los procedimientos legales para la puesta en vigor del decreto, según The New York Times.

La administración Obama responde que el presidente de Estados Unidos actuó por decreto, lo que permite aplicar inmediatamente la norma.

Texas y otros estados declararon que esa medida implicaría costos enormes para el presupuesto de los estados.