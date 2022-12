Juicio disciplinario a expresidente del FNA por sobrecostos en compra de edificio

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro Ricardo Arias Mora por su presunta responsabilidad en irregularidades por la compra del edificio de esa entidad que superó los 28.000 millones de pesos.

De acuerdo con el documento de la Procuraduría, Arias Mora habría provocado este detrimento patrimonial al advertir que, al parecer, en esta compra hubo sobrecostos en el proceso de compra y no tener en cuenta referencias de costos de otros inmuebles.

En las pruebas que tiene el Ministerio Público fue cuestionado que el exfuncionario hubiera “suscrito la promesa de compraventa No. 149 de mayo 8 de 2012, el otrosí No. 1/1 de julio 14 de 2012 y la escritura pública 02427 de diciembre 26 de 2012, para adquirir el inmueble ubicado en la carrera 65 No. 11-83 de Bogotá, por un valor de $79.000 millones de pesos”.

Según la Procuraduría, esta maniobra dentro del proceso de compra provocó el detrimento porque no actuó de acuerdo a los manuales de contratación estatal, que en este caso, se advierte que el sobrecosto se presentó porque estuvo por encima del valor comercial de la zona.

El expresidente del FNA estaba obligado, según la Procuraduría, a consultar precios de referencia “que permitieran la realización de un análisis económico que soportara el valor estimado del contrato y del presupuesto requerido para la contratación”.

Por estos hechos, Arias Mora, al parecer, afectó el principio de moralidad pública y deberá presentar los descargos y pruebas par controvertir los argumentos de la Procuraduría en el proceso del juicio disciplinario en su contra.

