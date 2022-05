Justo & Bueno cerrará sus tiendas de “manera preventiva” tras fracaso por intentar salvarlo

Este martes, 10 de mayo, tras la confirmación por parte de BLU Radio de que el fondo chino Joining Futures Capital International Limited (JFC), el cual supuestamente había firmado un acuerdo con los propietarios de mercaderías Justo & Bueno para asumir el control y pago de las acreencias, no presentó los informes a los que se había comprometido ante SuperSociedades, la cadena de supermercados emitió un comunicado en el cual confirmaron que cerrarán de “manera preventiva” sus tiendas.

“Nuestra responsabilidad con todos ustedes es informarles que, en vista de que no hubo informe ni pagos a la fecha, vemos inviable nuestra operación. Cerraremos de manera preventiva nuestras tiendas y centros de distribución y priorizaremos la seguridad de todos los miembros del equipo de Justo & Bueno”, dice el comunicado.

Si bien la compañía no confirmó el día en el que dejará de operar, Justo & Bueno dijo estar confiado en el respaldo comercial que tiene JF Capital, enfatizando en no saber el porqué no ingresaron los recursos al país y que se encuentra a la espera de un pronunciamiento por parte de los nuevos dueños.

“Lamentamos profundamente que los nuevos dueños no hayan logrado cumplir con los plazos acordados. Una vez se firmó el contrato de venta en el mes de marzo, continuamos trabajando con la convicción de que los fondos pactados para pagar las deudas y cumplir nuestros compromisos con todas las familias vinculadas con Mercadería ingresarían a tiempo”, puntualiza el comunicado.

Vale la pena mencionar que, ante este escenario, el único camino que queda es el que definirá el juez encargado del proceso ante la SuperSociedades el próximo jueves, 12 de mayo, pues mercaderías Justo & Bueno solicitaría la liquidación, teniendo en cuenta que no tiene la capacidad para seguir operando la firma, que tiene a su cargo 4.000 trabajadores directos, 20.000 indirectos y una deuda por más de 1.35 billones de pesos.

En caso de que se tome el camino de la liquidación, un agente liquidador, que sería designado por la SuperSociedades, empezaría a hacer la venta de los bienes para hacer los pagos de acuerdo con el orden de precedencia que indican las normas.

JFC se iba a hacer cargo de las cientos de tiendas de bajo costo que tiene Justo &Bueno en el país, iba a inyectar capital para solventar las deudas y apalancar la continuidad del funcionamiento de la empresa tras la firma del supuesto acuerdo el 20 de abril.

