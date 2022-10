La BBC, exonerada de responsabilidad en el caso de Jimmy Savile

Un informe difundido hoy en el Reino Unido exonera a la BBC de responsabilidad en el caso del presentador Jimmy Savile, que abusó de decenas de personas durante décadas, pero critica la atmósfera "intimidatoria" que predomina aún hoy en la cadena pública y que disuadió de elevar quejas.

La jueza Janet Smith dijo al divulgar las conclusiones de su investigación independiente, encargada por la propia cadena en 2012, que no ha hallado pruebas de que la dirección de la emisora "supiera de denuncias específicas sobre la conducta sexual inapropiada de Savile en relación con su trabajo para la BBC".

Se calcula que la estrella, que murió en 2011 a los 84 años sin que hubieran salido a la luz sus delitos, violó y abusó sexualmente de al menos 72 personas de ambos sexos, la menor de 8 años, desde su puesto en diferentes programas de la emisora, donde trabajó entre 1964 y 2007.

La magistrada sí encontró sin embargo evidencias de que el personal de la corporación y sus mandos intermedios conocían el perfil "de depredador sexual" del presentador, pero no elevaron quejas a sus superiores por miedo a las consecuencias.

Smith valoró que los empleados no formalizaron denuncias, a pesar de haberse recibido al menos cinco concretas, debido al ambiente de "reverencia (a los famosos) e intimidación" que imperaba y que "todavía existe hoy" en la BBC.

"En resumen, mi conclusión es que ciertas personas de cargos medios o inferiores sabían de la conducta sexual inapropiada de Savile (...), pero no he hallado pruebas de que la BBC, como corporación, tuviera conocimiento", afirmó.

Tras escuchar el testimonio de unas 700 personas, la magistrada constató que el excéntrico presentador, que estaba en contacto con la juventud a través de su programa musical "Top of the Tops", "se gratificaba sexualmente dentro de los edificios de la BBC a cualquier oportunidad".

Smith explicó que existía en la época una cultura "jerárquica, competitiva y machista" en la institución y dijo que las colegas o mujeres de la audiencia que se quejaban del comportamiento de Savile eran despreciadas "como una molestia".

Otro informe paralelo también difundido hoy concluyó que el personal de la BBC en el norte de Inglaterra encubrió asimismo el comportamiento de otro presentador de la cadena, Stuart Hall, que en 2013 fue encarcelado por delitos sexuales.

Smith dijo que "Savile y Stuart Hall eran depredadores sexuales en serie" y apuntó que no puede descartar que "un abusador infantil predatorio aceche aún hoy dentro de la BBC".

Tras la presentación del informe, que no cubre las decenas de presuntos abusos de Savile fuera de las instalaciones de la cadena pública, el director de la BBC, Tony Hall, presentó sus disculpas a las víctimas.

"La BBC os falló cuando os debería haber protegido. Siento profundamente el dolor causado a todos y cada uno de vosotros", afirmó.

"Savile cometió sus delitos en muchos lugares, pero fue la BBC la que le hizo famoso. Lo que este episodio nos dice es que la fama es poder, y como todos los poderes, debe rendir cuentas, ser desafiado y sometido a escrutinio, y esto no sucedió", declaró.

Por su parte, Liz Dux, abogada de 168 víctimas de Jimmy Savile, lamentó que el informe no es más que "un caro encubrimiento" y no satisface el deseo de las víctimas de "verdad y responsabilidad".

"Con 117 testigos que declararon sobre las sospechas y los rumores, no es plausible sugerir que todo esto no llegó a oídos de los altos escalafones de la BBC", manifestó Dux, que criticó también que la jueza Smith "no tuviera competencias para obligar a declarar a los directivos".