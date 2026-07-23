La captación de menores ya comienza en las redes: alertan sobre el uso de contenido digital

Los grupos armados ilegales están trasladando parte de sus estrategias de captación al entorno digital. Aunque el reclutamiento sigue materializándose en el mundo físico, organizaciones que investigan este fenómeno advierten que el primer acercamiento con muchos niños, niñas y adolescentes ahora ocurre a través de redes sociales.

Esa es una de las principales conclusiones de una mesa multiactor liderada por Save the Children, en la que durante seis meses participaron entidades del Estado, organizaciones sociales, expertos y jóvenes para comprender cómo opera la captación digital como antesala al reclutamiento forzado. Como resultado, presentaron una propuesta de Protocolo Nacional para la Protección frente al Reclutamiento en Entornos Digitales.

El estudio define la captación digital como el proceso mediante el cual se utilizan plataformas digitales para atraer a menores de edad hacia actividades ilegales o violentas. Los investigadores aclaran que no se trata del reclutamiento en sí, sino de un conjunto de acciones previas que buscan configurar esa vinculación.

Durante la investigación se identificó que existen organizaciones especializadas en buscar y acercar menores a los grupos armados. Según los expertos, estas estructuras utilizan contenidos diseñados para conectar emocionalmente con los jóvenes mediante emojis, música, videos e imágenes llamativas, especialmente en territorios donde existe mayor vulnerabilidad social.



El análisis permitió establecer tres fases de este proceso. La primera es la exposición, cuando el menor encuentra en plataformas como TikTok, Facebook o Instagram contenidos que presentan la vida en un grupo armado como atractiva o poderosa. La segunda es la interacción, que comienza cuando el adolescente comenta, comparte o reacciona a ese contenido y se inicia un contacto directo. Finalmente está la activación, en la que el grupo solicita pequeños favores, asigna tareas o propone encuentros presenciales que terminan materializando el reclutamiento.

Para hacer más atractivos estos mensajes, la investigación identificó cinco narrativas recurrentes: la normalización de la violencia; la exaltación de una masculinidad asociada al poder y la fuerza; la promesa de dinero fácil; la construcción de una falsa idea de familia o hermandad dentro del grupo armado; y la invitación a vivir únicamente el presente, desincentivando la educación y cualquier proyecto de vida a largo plazo.

Felipe Cortés, director de Incidencia de Save the Children, explicó que el país aún no cuenta con cifras que permitan establecer cuántos menores son captados inicialmente por redes sociales debido al alto subregistro. Sin embargo, señaló que durante 2025 se reportó el reclutamiento de más de 600 niños, niñas y adolescentes y recordó que estimaciones de la JEP indican que cerca del 44 % de los menores reclutados desde 2023 podrían haber tenido un primer contacto mediante entornos digitales.

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Por su parte, Matthew Charles, profesor de la Universidad del Rosario y director de la Fundación Mi Historia, aseguró que el concepto de “reclutamiento digital” puede resultar impreciso, ya que el reclutamiento ocurre finalmente en el mundo físico. Lo que sucede en internet, explicó, corresponde a una fase previa de captación que complementa las dinámicas territoriales de los grupos armados.

Como ejemplo, relató que en un municipio del Cauca, tras una encuesta realizada a 40 estudiantes de un mismo colegio, todos afirmaron haber recibido mensajes de un grupo armado a través de Facebook. Según el investigador, antes de ese contacto los menores ya habían sido identificados y perfilados dentro de sus comunidades.

Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que eliminar estos contenidos de internet no siempre es posible, ya que muchos no infringen la ley. Por ello, insistieron en fortalecer la alfabetización digital, promover el diálogo entre padres e hijos sobre el contenido que consumen en redes sociales y desarrollar herramientas de pensamiento crítico para que niños y adolescentes puedan identificar estas estrategias de manipulación.

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Además, hicieron un llamado al Estado para crear una unidad especializada que coordine la respuesta institucional frente a la captación digital y fortalezca la prevención del reclutamiento de menores en el país.

