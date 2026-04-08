Las investigaciones sobre Luis Rolando Osorio, alias ‘Mison’, revelan una estrategia de posicionamiento social basada en su cercanía con reconocidos artistas de música popular, entre ellos Yeison Jiménez.

De acuerdo con información de inteligencia, el señalado criminal habría patrocinado a varios intérpretes del género en Colombia, utilizándolos como parte de una red de legitimación en escenarios públicos. Incluso, existen registros en video y fotografía donde aparece compartiendo con el fallecido artista, en propiedades que, según las autoridades, eran utilizadas también para reuniones y coordinaciones de su estructura criminal.

Uno de los elementos más llamativos dentro de estas evidencias es un costoso anillo que, presuntamente, alias ‘Mison’ le habría regalado al cantante. En la imagen se observa una joya de gran tamaño, con incrustaciones de piedras brillantes y azules, y en la parte superior, el logo del artista. El anillo tenía un valor de $140’000.000, aproximadamente.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los investigadores está en su interior: una inscripción con el alias ‘Mison’, lo que refuerza la hipótesis sobre la cercanía entre el cabecilla y el entorno artístico.



La cercanía de 'El Mison' con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos

La cercanía de 'El Mison' con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos

Según las pesquisas, uno de los videos musicales del cantante habría sido grabado en una de las propiedades de alias ‘Mison’, lo que evidenciaría el nivel de cercanía entre ambos. Este tipo de relaciones, advierten las autoridades, pudieron haber servido como fachada para ocultar encuentros y movimientos de la organización, en un contexto donde la mezcla entre entretenimiento, dinero y poder facilitaba su bajo perfil.

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Pero los vínculos no se limitarían a un solo artista. Otras figuras de la música popular estarían bajo la lupa de las autoridades, en medio de una investigación que se maneja con carácter reservado. Algunos de estos cantantes habrían participado en eventos realizados en establecimientos como Los Potrillos, negocio asociado al entorno del presunto cabecilla.

La cercanía de 'El Mison' con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos

Adicionalmente, material en video deja ver el estilo de vida que llevaba alias ‘Mison’: caballos de alto valor, joyas ostentosas, piezas en oro, incluso para su mascota, y armas de fuego. En uno de esos registros, grabado antes de salir del país rumbo a Ecuador, quedó evidencia de cómo portaba un arma, lo que ahora hace parte del expediente en su contra.

Para las autoridades, este caso expone cómo estructuras criminales logran infiltrarse en escenarios sociales y culturales, utilizando figuras públicas y espacios de entretenimiento como parte de una estrategia para consolidar poder sin levantar sospechas evidentes.