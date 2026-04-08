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Blu Radio  / Nación  / La cercanía de 'El Mison' con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos

La cercanía de 'El Mison' con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos

Investigaciones revelan la cercanía de este hombre con figuras de la música popular, en un entramado que mezclaba dinero, poder y fachada social.

La cercanía de El Mison con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos
La cercanía de El Mison con Yeison Jiménez y otros cantantes de música popular: hay fotos y videos
Por: Felipe García
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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