La CIA no tiene información de ningún plan contra Cepeda, reconoció MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dejó claro que oficialmente la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no le ha entregado información a Colombia sobre un plan para cometer un atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

El ministro declaró que sí hay un compromiso por parte de la agencia, pero en este momento no se ha precisado ningún dato al respecto. “Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener una información al respecto nos la compartirían, pero en este momento no tienen”, expresó Sánchez.

Esta declaración desmiente la versión del presidente Gustavo Petro, quien dijo que la CIA fue la encargada de alertar. “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, había escrito Petro el viernes 17 de abril, no obstante, se desconoce de dónde surgió esa teoría.

Respecto a las amenazas que han recibido los candidatos Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella, ya hay una investigación, la cual se abrió por noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación. “Eso le da una formalidad aún mayor, para avanzar con todas las entidades y encontrar quiénes están detrás de ello”, declaró el ministro.



También aprovechó para recordar que se mantiene la cifra de 1.000 millones de pesos para quien brinde información certera que permita detectar y evitar atentados contra cualquier candidato presidencial.

A los aspirantes se les ha reforzado los esquemas de seguridad y se monitorean las sedes de campañas en todas las regiones, para prevenir que sean vandalizadas, como ocurrió con la del Centro Democrático en Santander. Sin embargo, para dar mayores garantías, los equipos políticos deben reportar las ubicaciones, detalló el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE).

