La cúpula de las Farc se comprometió a ir a Bojayá en febrero de 2015

El padre Antún Ramos, quien era el párroco de la iglesia de Bojayá, donde un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las Farc mató a 79 personas, destacó el acto de perdón de la guerrilla frente a sus víctimas y reveló en diálogo con Blu Radio que durante el evento llevado a cabo en La Habana, Cuba, la cúpula de las Farc se comprometió a ir al lugar en febrero de 2015.

Según explicó, la delegación de paz de las Farc en La Habana, buscará junto con el Gobierno y los países garantes, viajar hasta Bojayá para un nuevo acto de perdón, buscando solucionar los problemas jurídicos que ese viaje implican.

Además, el padre Ramos, sobreviviente a la masacre, reveló que las Farc “se comprometieron a que no seguirán quitándole vehículos a la gente, a dejar movilizar a la gente libremente”.

Incluso, dijo que después del acto público habló en privado con Iván Márquez y Pablo Catatumbo, a quienes les exigió “actos reparadores que sean tangibles”.

El sacerdote confesó que cree en el perdón y arrepentimiento de la guerrilla.

“Yo les creí, después hablé con Pablo Catatumbo y con Iván Márquez y no tengo razones para no creerles. El tiempo me dará la razón de si valió la pena creerles o fuimos engañados”, agregó.

Finalmente, el párroco de Bojayá confesó que la guerrilla le dijo a las víctimas de la masacre que siempre han sido conscientes de que “en ese conflicto el hecho no debía pasar”.