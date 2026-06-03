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Blu Radio  / Nación  / La dura sanción de Procuraduría a cónsul honorario en Italia por cobro irregular en trámite notarial

La dura sanción de Procuraduría a cónsul honorario en Italia por cobro irregular en trámite notarial

En un fallo de primera instancia la Procuraduría destituyó por 5 años e impuso una sanción de más de 50 millones de pesos contra el cónsul honorario en Florencia, Italia, por cobro irregular en trámite notarial.

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Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

La Procuraduría General de la Nación sancionó al cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, con destitución e inhabilidad general por cinco años, además de una multa equivalente a 30 salarios mínimos calculados al año de los hechos, que fue en 2021; es decir, son más de 50 millones de pesos de multa que deberá pagar por realizar un cobro indebido a una ciudadana colombiana durante un trámite notarial.

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Según el Ministerio Público el funcionario exigió el pago de 70 euros a una connacional que acudió al consulado para adelantar una diligencia de reconocimiento de firma en un documento.

La Procuraduría determinó que dicho cobro no estaba autorizado dentro de las tarifas consulares vigentes y que el dinero fue recibido de manera irregular.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio

Señaló la Procuraduría que Gianni Lusena incumplió los deberes propios de su cargo al exigir una suma que no correspondía a los costos legalmente establecidos para el trámite solicitado por la usuaria, afectando los principios de legalidad y transparencia que deben regir la función pública.

Incluso el organismo de control hizo un llamado de atención al recordar que los funcionarios consulares están obligados a actuar conforme a las normas que regulan la prestación de los servicios a los colombianos en el exterior y que cualquier cobro distinto a los establecidos oficialmente constituye una vulneración de los deberes funcionales.

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