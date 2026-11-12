La Fiscalía recibe a los agentes del CTI tras año y medio de cautiverio

Tras diecinueve meses de cautiverio los agentes de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación han vuelto a la libertad durante la mañana de este jueves 12 de noviembre. Por su parte la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón expresó su solidaridad con las familias de los agentes.

“Fueron retenidos mientras cumplían labores al servicio de la comunidad, una situación que no tiene justificación alguna y no debió presentarse, su ausencia nos recordó el riesgo que corren nuestros servidores en el ejercicio de sus funciones” Afirmó Camargo.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo insistió en que el secuestro y el denominado juicio revolucionario anunciado por el ELN carecen de cualquier legitimidad y exigió la liberación de todas las personas que permanecen en poder de estos grupos.

Ambos agentes recuperaron su libertad, tras aquel 8 de mayo de 2025 donde su libertad fue arrebatada, ocho meses después hoy se encuentran de nuevo con sus familias.

