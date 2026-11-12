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Blu Radio  / Nación  / La Fiscalía recibe a los agentes del CTI tras año y medio de cautiverio

La Fiscalía recibe a los agentes del CTI tras año y medio de cautiverio

Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron liberados este jueves tras más de un año y medio de cautiverio por parte del ELN.

Fiscal-Luz-Adriana-Camargo.jpg
Fiscal Luz Adriana Camargo.
Foto: captura de pantalla.
Por: María Palomo
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Tras diecinueve meses de cautiverio los agentes de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación han vuelto a la libertad durante la mañana de este jueves 12 de noviembre. Por su parte la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón expresó su solidaridad con las familias de los agentes.

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Fueron retenidos mientras cumplían labores al servicio de la comunidad, una situación que no tiene justificación alguna y no debió presentarse, su ausencia nos recordó el riesgo que corren nuestros servidores en el ejercicio de sus funciones” Afirmó Camargo.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo insistió en que el secuestro y el denominado juicio revolucionario anunciado por el ELN carecen de cualquier legitimidad y exigió la liberación de todas las personas que permanecen en poder de estos grupos.

Ambos agentes recuperaron su libertad, tras aquel 8 de mayo de 2025 donde su libertad fue arrebatada, ocho meses después hoy se encuentran de nuevo con sus familias.

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