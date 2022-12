La hipocresía está latente: César Rincón sobre proyecto contra sufrimiento del toro

El senador Carlos Fernando Galán explicó en Mañanas BLU el fin del proyecto que presentó al Congreso de la República, que dicta la reducción o eliminación del sufrimiento de los toros durante la actividad taurina.

En compañía del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, Galán buscará que haya un equilibrio entre la defensa del medio ambiente y la cultura.

“Llegamos a una conclusión de que, como dice la Corte, en Colombia hay dos bienes protegidos constitucionalmente: un bien es el medio ambiente y otro es la cultura y en el caso de las corridas de toros, el congreso privilegió la protección del bien cultural sobre el bien ambiental y por esa razón permite el maltrato en las corridas”, explicó el senador.

Y agregó que lo que buscan con dicho proyecto es “establecer un equilibrio en la protección de esos bienes. Que no se prohíban las corridas, pero que se elimine el maltrato a los animales y de esa forma reestablecemos ese equilibrio que se perdió”.

Además, “el proyecto en uno de los artículos contempla la modificación del estatuto taurino, que reglamenta la actividad taurina que en Colombia es una ley y establece que las herramientas corto punzantes como la pica y las banderillas se puedan utilizar en las corridas. Entonces la idea es que se busquen alternativas distintas que no generen sufrimiento en el animal”, agregó.

Porque según él “no es simplemente decir que no maten el toro. Es eliminar la utilización de implementos que le generan dolor al animal”.

Sin embargo, del otro lado hay quienes consideran que el proyecto raya con la falsedad y lo refutan.

Uno de ellos es Alfredo Molano, sociólogo y columnista de El Espectador, quien considera que la medida es “bastante farisea” porque “todos saben que la fiesta de los toros sin la muerte de los toros se liquida, se acaba, se extingue. Es quitarle la fuerza, la energía, el final necesario que tiene la fiesta que es la muerte del toro o del torero”, dijo Molano.

El sociólogo considera que el proryecto “es una manera habilidosa pero tramposa de hacerlo. Es más fácil que lo digan de frente que se va a acabar”.

Por otra parte, desde España, el extorero César Rincón aseguró que “la hipocresía está ahí latente. Nosotros fundamentalmente resaltamos que el torero literalmente se juega la vida y que ahí el toro va al combate, lidia y puede volver a la vida cuando muestra cosas tremendamente buenas de calificación que son aptas para ser un semental”.

Y aunque ‘La Fiesta Brava’ regresará a la Plaza de Toros Santamaría, el ahora empresario confirmó en los micrófonos de BLU Radio que no se reintegrará a la actividad taurina.

“Mi carrera ha sido muy bonita, yo hace muchos años que dejé de torear, me retiré en la plaza más importante que me dio la vida, que es la Plaza de Toros Santamaría y ahora disfruto de ver los toros y estoy feliz de ver que hoy en día podemos decir gracias a la libertad y a la democracia y eso es lo más importante”, comentó no sin antes confesar que hoy por hoy prefiere ver los toros “desde la barrera”.