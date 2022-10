La historia del colombiano que fue el ganador del PowerBall por 20 minutos

“Yo decidí jugar el PowerBall porque nadie lo había ganado en el sorteo pasado y reuní a 42 personas entre familiares y personal del restaurante, consiguiendo un total de 220 dólares para comprar los boletos”, aseguró Diego Molano a Blu Radio.

Publicidad

El suceso ocurrió en la noche del pasado miércoles cuando el bogotano, quien además es manager de los valet parking del restaurante Grissini’s en Englewood Cliffs en New Jersey, quiso reunir a todos sus amigos de trabajo en un ClubNight y juntos empezaron a verificar el serial de los números del boleto ganador el cual fue: 2, 11, 27, 62, 63 y 17; al ver los resultados del sorteo, Diego Moreno gritó “¡Oh Dios mío!” y sus compañeros eufóricamente “¡Yeaaah, yeaaaah!”.

Con el tiquete en las manos, todos los asistentes en el lugar comenzaron a festejar ante el triunfo y Molano decidió llamar a su esposa diciéndole: “Le pegamos al lotto”, pero ella no comprendió lo que Diego le dijo, a lo que él le confirmó “No, nos ganamos la lotería”.

Publicidad

“Me abracé con el personal del restaurante y empezaron a gritar y a quitarse las camisas, se volvió la euforia”, indicó.

Publicidad

Según lo dio a conocer el colombiano a medios estadounidenses, al salir del bar sus piernas no las sentía, quizá por la emoción de ser un nuevo afortunado de la lotería; en ese momento un cliente le pidió que le fuera entregado su carro, pues llevaba varios minutos esperando a que se lo trajera, sin embargo, Molano se refirió al gringo con una frase contundente.

“Ahora no puedo. Tenga las llaves, vaya tráigalo por favor. Es que soy millonario”, dijo Molano al cliente.

Publicidad

Minutos después, su esposa llegó al lugar y festejaron juntos, pensando en el estudio de su hija, en pagar la hipoteca de la casa e incluso en planear vacaciones.

Publicidad

No obstante, Molano recibió una llamada del restaurante para informarle que había ocurrido un error en el resultado de la lotería; la página de PowerBall no había actualizado el sería de los números sorteados el 13 de enero, sino que correspondían al 6 de enero; lo que le indicó al colombiano que efectivamente no había ganado el premio gordo.

“Yo pensé que me había ganado 935 millones de dólares”, Finalizó.