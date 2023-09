“La humillan, intimidan y degradan”: abogado de Marelbys Meza sobre prueba de polígrafo

En los últimos días se volvió a hablar de la maleta con plata de la casa de Laura Sarabia , exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, en momentos en que, justamente, desempeñaba el cargo. Recientemente se conocieron videos tanto de la entrada de la maleta al edificio de Sarabia, como del polígrafo realizado a su exniñera, Marelbys Meza.

Aunque ya hay capturas por los hechos, que aún son materia de investigación, es posible que se den nuevas órdenes de captura a más involucrados, según dijo en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Iván Cancino, actual abogado de Meza en este caso.

Sobre los directamente responsables, Cancino se limitó a decir, protegiendo el proceso, que aún hay varios nombres por determinar. Por ejemplo, según señaló, “no hay ningún indicio jurídico que permita vincular” a Sarabia con esa orden de prueba de polígrafo que se le hizo a Marelbys o las chuzadas a su teléfono que se interceptaron después.

“En este momento, a esta hora, no hay absolutamente ningún indicio jurídico que permita a alguna autoridad v incular a Laura Sarabia con estos hechos ; no sé qué tan válido sea para un oficial de la Policía decir que Laura Sarabia le dio la orden, si ella no tiene poder de mando, no representa ninguna entidad en la Policía, no sé hasta tanto pueda ser una excusa válida también para la Policía”, comentó.

Prueba de polígrafo

El abogado Cancino recalcó que la prueba de polígrafo, en la que le preguntaron a su defendida sobre ese dinero perdido, fue un delito y una falta disciplinaria, pues no le permitieron tener un abogado, no le permitieron llamar a su familia y, además, le “raparon” su celular, que permitió después las interceptaciones ilegales.

“No la ponen o no le sugieren que hable con un abogado. La humillan, la intimidan y la degradan, pues claro que eso hecho por una fuerza del Estado, que es la Policía, es un delito y una falta disciplinaria”, insistió.

Documentos perdidos

Además del dinero, se habla de unos supuestos papeles perdidos. El abogado Cancino señaló que en esa prueba de polígrafo no le preguntaron por eso y, aunque así hubiera sido y ese sea el argumentos para hacerlo, no es una justificación, pues Marelbys no es funcionaria del Estado y no representa algún riesgo.

“Así se hayan perdido documentos del Estado, la señora Marelbys no es funcionaria del Estado, no tenía ninguna posición de dominio sobre esos documentos, no se podía utilizar el poder del Estado para preguntarle por ellos, ni siquiera por temas de seguridad nacional. Tendría que haberse hecho dentro de una investigación de carácter penal”, explicó.

Sobre la responsabilidad de Sarabia en todo este caso, aseveró que todavía depende de la Fiscalía, y solamente “en caso de que mantenga el cargo y sea enjuiciada, le corresponderá a la honorable Corte”.

“El montaje es tan burdo y todas las partes involucradas lo han explicado de tal manera, que eso logró las capturas porque es muy delicado que la Policía se preste para este tipo de montajes”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: