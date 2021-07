El Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó en Mañanas BLU las razones por las que Musa Besaile fue expulsado de esta jurisdicción.

"La sala no encontró que sus supuestos aportes a la verdad sean relevantes en su caso, eran generalidades. Quienes no hacen aportes a la verdad resultad expulsados por un incidente de incumplimiento. La JEP no puede ser un escampadero de políticos", enfatizó el presidente de la Justicia Especial de Paz en BLU Radio.

"Se limitó a repetir lo que ya había señalado"

El magistrado Cifuentes dijo que la información que reveló Besaile "no era exacta ni concreta".

¿Podría volver a la JEP Musa Besaile si decide hablar con la verdad?

"Solo en Cien Años de Soledad hay oportunidad para este señor", aseveró el magistrado Cifuentes.

Escuche la entrevista completa aquí: