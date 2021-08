La ministra de las TIC Karen Abudinen respondió por primera vez antes las dudas de los colombianos, pero específicamente a Juan Diego Alvira, a quien en el mes de abril le indicó que en el caso que no se cumplieran los contratos, la llevarían al cementerio.

En Mañanas BLU, le recordaron aquella entrevista donde reflejó las metas propuestas para los diferentes periodos del año 2021, en la que Juan Diego la cuestionó sobre los ambiciosos números que allí se proponían, así que le recordó que todo estaba quedando grabado.

Aunque él la intentó contactar, fue hasta esta entrevista que pudo conseguir una respuesta de su parte.

La pregunta concreta fue si cumplió o no, a lo que la ministra explicó que hicieron su trabajo estando pendientes de los contratos y han sido obsesivos en el seguimiento. "Hemos estado encima de los operadores".

Sin embargo, Juan Diego le insistió pidiéndole una respuesta concreta y la ministra respondió:

Uno cumple en la media de las posibilidades

Respecto al comentario del lugar a donde iba a parar, al "cementerio", expresó que la lápida se la puso ella misma, pero rescató que aún no ha dejado de luchar, pues aseguró estar trabajando para solucionar toda esta situación.

"Me puse la lápida, pero no he dejado de luchar. Uno va al cementerio cuando no hay solución", contestó la funcionaria.

Escuche la entrevista completa: