La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, respondió en Mañanas BLU a los cuestionamientos por los contratos con Centros Poblados para llevar internet a zonas rurales y admitió que el caso sí hubo corrupción.

La funcionaria fue más allá y dijo que es probable que funcionarios del ministerio estén implicados en estos hechos.

“Sí estamos hablando de un caso de corrupción y le voy a decir por qué. Esto fue un entramado en el que cometieron actos delictivos y de verdad aquí hay algo importante en este caso: este entramado no se hace solo. Estos operadores, estos contratistas se disfrazaron y van engañando al Estado, a los funcionarios también. Pero también es cierto que tuvieron también funcionarios que apoyaron esta trampa contra el Estado”, agregó.

La ministra enfatizó, sin embargo, que serán los entes de control, con los que ya trabaja, los que establecerán si se verdaderamente hubo corrupción.

“Este entramado tuvo que tener un equipo, un acompañamiento a través del Ministerio para que este entramado nos engañara a los funcionarios del Estado”, dijo la ministra.

La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones añadió que el ministerio actuó como debía actuar y que, una vez, se tomen las medidas necesarias, no permitirá que Centros Poblados contrate más con el Estado.

Abudinen añadió que el caso tiene solución y enfatizó en que ETB ya comenzó a trabajar con el ministerio para ver cómo se firma la minuta del contrato para bridarles conexión a los 7.000 centros educativos.

La ministra calificó como “fábrica de corrupción” las empresas que participaron en el “entramado” y agregó que el Ministerio apartó a funcionarios que estaban a cargo de acompañar la supervisión.

“Vamos a seguir trabajando para que todos los funcionarios que cometieron algún delito salgan del ministerio. Aquí no podemos seguir siendo condescendientes y, por el contrario, no se nos puede olvidar una cosa: estas fábricas de corrupción, estas empresas, deben tener el castigo más grande que se les puede dar porque tenemos que ser ejemplarizantes”, puntualizó.

La ministra Karen Abudinen dijo que no cambió los requisitos para la contratación y explicó cómo se estructuró el proyecto, que pretende llevar internet a las zonas más apartadas del país.

“Quien estructuró este proyecto fue el viceministro Iván Mantilla con su director de Infraestructura, Camilo Jiménez. Aquí estuvo el doctor Felipe de Vivero, quien estructuró toda la parte legal”, añadió.

A la pregunta si ha pensado en renunciar, la ministra dijo que está poniendo la cara y que lo único que ha pensado es en resolver el problema.

“¿Usted no cree que responsabilidad política es lo que estoy haciendo hoy enfrentándome a la opinión pública, a los congresistas a los medios de comunicación? Una persona que renuncie y no ponga la cara es una persona que no tiene responsabilidad política. Lo que sí he pensado es en resolver este problema”, añadió.

