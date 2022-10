La mujer más longeva del mundo cumplió 118 años y vive en Barrancabermeja, Santander

Sara Corzo, o ‘Sarita, como le dicen de cariño, nació en Valledupar hace 118 años y desde que tenía 72 llegó al asilo San Antonio, en Barrancabermeja, donde fue acogida luego de que la encontraran deambulando por las calles del Puerto Petrolero.

Publicidad

Su familia, al parecer, la abandonó y nadie sabe del paradero de ellos, además que ‘Sarita’, cuando llegó al asilo, no lograba recordar quiénes eran.

Pese a que la adulta mayor tiene un estado de salud aceptable, la directora del asilo San Antonio enfatizó que hace 20 días perdió la visión, no obstante la consideran toda una valiente porque todavía realiza actividades sola y sin ayuda de nadie.

Publicidad

Lea también: Cali será la ciudad con más mujeres lactando al mismo tiempo en el mundo

“Hace 20 días que no ve, pero camina solita, come de todo, está consciente, sabe de qué le están hablando, es lúcida. Es una lástima que no pueda expresarse, pero se hace entender”, afirmó María Eugenia Cuesta, directora del asilo.

Publicidad

Foto: Édgar Rodao

Tras su cumpleaños, las autoridades locales y la iglesia Católica preparan varias actividades para homenajear a ‘Sarita’. Este sábado 30 de marzo, durante una misa, toda la comunidad celebrará los 118 años de la mujer quien se caracteriza por ser muy religiosa.

Le puede interesar: Más de 12 mil adultos mayores impusieron nuevo Guinness Récord en Medellín

Publicidad

“Vamos a tener una eucaristía porque ella es una mujer supremamente religiosa que siempre vive con su rosario en la mano”, dice María Eugenia.

Publicidad



Foto: Édgar Rodao

“Vamos a contar con unas muestras culturales, serenata y orquesta porque estamos muy contentos de tener a ‘Sarita’ entre nosotros", agregó.

Entérese de: Hinchas de Bucaramanga impusieron un nuevo récord Guinness

En Barrancabermeja, los habitantes le piden al Guinness World Record que se trasladen hasta esta localidad y constaten la edad de ‘Sarita’ para que le den su título como la persona más vieja del mundo.

Publicidad

Foto: Édgar Rodao