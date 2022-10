La multimillonaria nómina de los ‘expatriados’ de Reficar

El escándalo por los sobrecostos y posibles actuaciones irregulares en la ampliación de Reficar (Refinería de Cartagena) han llevado a que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría avancen en investigaciones fiscales, penales y disciplinarias.



Según el informe de la Contraloría, hasta ahora el de mayor contundencia en este caso, el daño fiscal a las finanzas públicas por cuenta de la ampliación de Reficar, ascendió a 17 billones de pesos. Es decir, casi tres veces lo que espera recaudar el Gobierno este año por cuenta de la nueva Reforma Tributaria, incluyendo el aumento del IVA.



Hace dos semanas, el contralor Edgardo Maya abrió un juicio de responsabilidad fiscal en contra de varios ministros y exministros y de otros reconocidos académicos y empresarios, integrantes de la junta directiva de Ecopetrol y de la misma Reficar, por haber autorizado las adiciones permanentes que solicitaba la firma estadounidense CB&I.



Uno de los hallazgos que más han sorprendido a las autoridades es el multimillonario costo de la nómina mensual de cerca de 180 profesionales, la mayoría de ellos extranjeros, que formaban parte del grupo, llamado de expatriados, que eran los responsables del área de ingeniería y diseño de la ampliación de la refinería.



BLU Radio tiene en su poder la nómina que se les pagaban a este grupo de extranjeros, la mayoría estadounidenses, que ganaban en promedio un salario de 40 millones de pesos netos, ya que la empresa CB&I ordenaba que se utilizara una fórmula matemática que permitía pagar adicionalmente los impuestos, parafiscales y prestaciones sociales, sin afectar el sueldo de estos profesionales.



Por ejemplo, en la nómina de octubre de 2014, se pagó un total de 5.153 millones de pesos únicamente en salario a 175 personas, lo que nos da un promedio de 30 millones de pesos mensuales por cada uno, eso sí, teniendo casos con sueldos muy superiores, como el de Ibrahim Elsamahi, con cargo ingeniero I&C, que ganó durante ese mes un salario de 49 millones de pesos o el ingeniero eléctrico Ismael Shahhen, quien obtuvo un sueldo de 50 millones 800 mil pesos, o el también ingeniero eléctrico Walid Eldaya, quien ganó un salario de 60 millones 355 mil pesos.



Mientras tanto, un ingeniero eléctrico colombiano con especialización, puede hoy ganar un sueldo máximo de 20 millones de pesos.



En poder de BLU Radio también se encuentran los archivos de Excel utilizados para hacer los cálculos de contabilidad que permitieron entre otras cosas que desde CB&I, con cargo a las finanzas de Ecopetrol.



Un mes antes, en septiembre de 2014, la nómina de expatriados de CB&I que adelantaban las tareas de modernización de Reficar costó 5.556 millones de pesos para un total de 173 empleados, es decir que en promedio a cada expatriado se le pagó un sueldo de 32 millones de pesos.



Adicional al pago de la nómina, los expatriados recibían toda suerte de beneficios de acuerdo con la negociación que hubieran alcanzado los profesionales con CB&I, entre ellos: había pago de servicios públicos y la seguridad social era asumida al 100 por ciento por la empresa.



Justamente en otro archivo que está en poder de BLU Radio, que corresponde al pago de beneficios extras para los expatriados en marzo de 2013, encontramos que en subsidios de vivienda, adicionales al salario, CB&I pagó 89 millones de pesos a 24 ejecutivos, es decir a cada uno le dio en promedio 3 millones 700 mil pesos.



Hay otro beneficio que es el de manutención, que asciende a 30 millones de pesos para 22 de los extranjeros, con un promedio de 1 millón 300 mil pesos.



Llegó a tal nivel la situación, que hasta les daban a cada uno de los ejecutivos, de un listado de cerca de 25, mensualmente 1 millón 300 mil pesos de subsidio para pago de servicios públicos y 106 mil pesos mensuales a cada uno por los costos de retiros y transferencias bancarias.



En abril de 2014, por concepto de subsidio de vivienda, CB&I les pagó 164 millones de pesos a 32 personas, pero llama la atención un caso en particular: a Deidehban Masoud, representante legal de la empresa ante la Superintendencia de Sociedades, le pagaron un subsidio de vivienda ese mes por 25 millones de pesos.



Por otros pagos que no se especifican, los profesionales extranjeros contratados por CB&I se embolsillaron otros 466 millones de pesos, solamente en el mes de abril.



Otros casos



Se encontraron dos casos en particular y que son objeto de revisión por parte de la Fiscalía, se trata del norteamericano Henricus Víctor Marie Smeets, especialista senior, a quien le pagaron una nómina neta de 28 millones de pesos, por el mes laborado.



Según el registro de Migración Colombia, obtuvo una visa de trabajo temporal, realizó cinco ingresos (entrada y salida) del país desde Washington y Panamá, pero el 10 de noviembre de 2012 ingresó al país y a la fecha no reporta salida, también se encontró que recibió pagos de Reficar en Octubre de 2014.



El otro funcionario es Cipriano Cedeño, quien registra 32 movimientos migratorios entre Panamá, Caracas, Houston, Miami, Aruba, San José y Colombia. Su último ingreso al país sin salida fue el pasado 11 de noviembre de 2011, y al igual que el anterior aparecen registros de pagos por parte de Reficar en octubre de 2014 por su cargo como gerente operativo.



La investigación



Para este caso la unidad anticorrupción de la Fiscalía investiga los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, o peculado por apropiación, esto tras realizar las inspecciones judiciales en las sedes de Reficar, en Cartagena y Bogotá.



Entre el material probatorio se encuentran cerca de cuatro terabytes de información digital, que contienen documentos, convenios, y soportes contables sobre los contratos de ampliación de la refinería, obra que en 2009 costaba menos de cuatro mil millones de dólares y, según la Contraloría, terminó costando más de ocho mil millones de dólares.



En los próximos meses se conocerán decisiones en contra de 10 personas señaladas de haber modificado todos los contratos con la sobrecostos que terminaron en el millonario desfalco.