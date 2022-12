“La negociación con Airbus se hizo sin intermediarios”, insiste Efromovich

El mayor accionista y expresidente de la junta directiva de Avianca, Germán Efromovich, dijo este miércoles que desconoce si alguien de la compañía aceptó sobornos de la fabricante francesa Airbus para la compra de aviones y argumentó que la negociación se hizo sin intermediarios.

“Se hizo una licitación totalmente transparente porque Fabio Villegas (expresidente de Avianca) y yo queríamos conseguir lo mejor para la compañía", aseguró Efromovich.

Efromovich, que aseguró que habla en nombre propio y no en nombre de la compañía, insistió, en diálogo con Mañanas BLU, que “cualquier negociación que se tuvo con Airbus, de acuerdos, fue siempre directo con Avianca. Obviamente la parte de la compra de aviones era hecha en un alto nivel”.

“No hubo sobornos. Fue una imbecilidad de Airbus pagándole a alguien algo que no tenía que pagarle porque no había motivos para hacerlo. Nosotros no negociamos son ningún intermediario, Airbus tenía un representante en Colombia, pero nunca participó en ningún tipo de negociación y nunca lo vi en una reunión en Avianca”, dijo.

Cabe señalar que Avianca y otras compañías asiáticas y múltiples aerolíneas chinas están en el centro del escándalo por las supuestas comisiones pagadas por Airbus para conseguir contratos, que le han costado ahora cerca de 3.600 millones de euros en multas al grupo europeo.

“No sé si Airbus pagó una comisión, no había necesidad. ¿Por qué habría que pagar una comisión si estaba teniendo una negociación transparente y directa con el presidente de la compañía?”, se preguntó.

Según el documento sobre el acuerdo por el que Airbus evita una condena penal a cambio de esas multas, publicado este miércoles por la Fiscalía Financiera de Francia (PNF), la compañía europea utilizó a un intermediario comercial en Colombia.

A través de este intermediario, Airbus habría obtenido contratos entre 2006 y 2014 para que le asistiera en las negociaciones con Avianca, que el 30 de abril de 2015 formalizó la compra de 133 aviones de tipo A320neo, valorados en cerca de 15.000 millones de dólares.

“En las negociaciones participó prácticamente todo el equipo técnico de Avianca. Participó jurídica, planeación e ingeniería (…) Avianca pactó un contrato con Airbus de compra de aeronaves bajo ciertas condiciones. Avianca negoció el mejor precio que podía y el mejor precio de los pedidos anteriores y comparado con el mercado”, manifestó.

En ese sentido, precisó que la compañía, “que hizo lo que tenía que hacer”, puso a ‘pelear’ a Boing y Airbus por el negocio y, finalmente, Avianca “pago el precio justo”.

Efromovich habla sobre la investigación interna

La aerolínea colombiana anunció el lunes pasado una investigación interna tras conocer el acuerdo de Airbus para eludir procesos judiciales con Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

"El acuerdo entre Airbus y las autoridades de esos países contiene acusaciones muy delicadas y preocupantes sobre el actuar de un individuo de Avianca en el periodo previo a marzo de 2016", sostuvo el presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff.

El caso -que se remonta a 2014 y supuso una amenaza significativa sobre Airbus, como la de no poder presentarse a licitaciones públicas- se refiere al uso de intermediarios no declarados para obtener contratos civiles y militares.

Es por ello que Avianca contrató un bufete de abogados internacional para realizar "una investigación interna independiente sobre el vínculo comercial" con el grupo aeronáutico y determinar si la aerolínea "fue víctima de actuaciones indebidas o ilegales".

Precisamente, el mes pasado la aerolínea informó de un acuerdo con Airbus para reducir de 108 a 88 unidades el pedido de aviones A320neo como parte de una "optimización" de su flota.

Además de la reducción en 20 unidades de los A320neo, las entregas de las aeronaves de esa familia previamente programadas para efectuarse entre 2020 y 2024 "se han cancelado o diferido", explicó Avianca Holdings.

Esa compañía está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las empresas del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú.

