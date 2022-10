La rabia y el populismo están destruyendo la institucionalidad: general Naranjo

El Partido Conservador ofreció en la noche de este martes un coctel para homenajear al general (r) Óscar Naranjo y ofrecer su respaldo para la votación que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo en el Congreso de la República, para que sea él quien asuma la Vicepresidencia, tras la renuncia de Germán Vargas Lleras.

Publicidad

En medio del evento, el exdirector de la Policía sorprendió con un discurso más político, en el que señaló que tiene varias preocupaciones sobre lo que está ocurriendo hoy en el país.

"Esta rabia populista de algunos líderes políticos está destruyendo la institucionalidad, por lo tanto, mi llamado a que la rabia y el populismo político, lejos de destituir la institucionalidad, se transformen en potencias creativas y de innovación y de entendimiento para que los colombianos superemos los desafíos de hoy", indicó.

Publicidad

"No hay duda que una democracia está vacía de contenido si no hay controversia y debate. No hay duda que sin oposición es imposible avanzar en la construcción de un Estado democrático, creíble, legítimo. Pero no hay duda de que el debate tiene que estar basado en verdad. Si hoy me preguntaran a mí, como un observador, un ciudadano de a pie que llega a esta institucionalidad para vincularse a la política más activa, yo diría que en Colombia la verdad parece arrinconada por la mentira", precisó.

Publicidad

El oficial en retiro precisó, como ya ha explicado el presidente Juan Manuel Santos, que las prioridades de su Vicepresidencia serán: la implementación de los Acuerdos de Paz alcanzados con las Farc, la seguridad ciudadana, la política antidrogas y la integridad de defensores de DDHH.