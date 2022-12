La razón para que Ibagué no sea sede de cuatro deportes en Juegos Nacionales

La organización de los Juegos Nacionales cambió de sede el patinaje, el sóftbol, el squash, y el BMX, porque las obras para remodelar o construir los escenarios deportivos no serán entregadas a tiempo, informaron fuentes deportivas.



La determinación se adoptó en una reunión extraordinaria del Comité Organizador de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, encabezada por el director de Coldeportes, Andrés Botero.



Fue el mismo Botero quien confirmó a BLU Radio que aunque Ibagué sigue siendo la sede de los juegos nacionales, se le quitan las sedes de esos deportes porque la administración de esa ciudad “nunca ha respondido a los compromisos con Coldeportes y no podíamos esperar más”.



De acuerdo con los cambios, el patinaje de carreras se disputará en Guarne, mientras que la pista se hará Rionegro, en el departamento de Antioquia.



El cambio se justificó porque el encargado de hacer las obras en el Parque Deportivo de Ibagué, no cumplió y el escenario no estará listo para el lunes de la próxima semana, cuando comienzan las pruebas de este deporte.



El patinaje fue adelantado para permitir la participación en los Juegos de los deportistas que van al Mundial de China que se realizará del 11 al 20 de noviembre.



"Con respecto a Chocó el balance es satisfactorio y se cumple con los cronogramas establecidos, hoy ya estamos listos para el montaje de las competencias de pesas que arrancarán el día 12 de octubre en la ciudad de Quibdó", dijo Botero.



La halterofilia también fue adelantada para permitir el viaje de la delegación colombiana que competirá del 21 al 29 de noviembre en el Mundial de Houston.



Los Juegos Deportivos Nacionales 2015 se llevarán a cabo del 7 al 21 de noviembre en Ibagué y Quibdó, aunque hay otras ciudades de los dos departamentos en las que se disputarán algunos deportes.



De otro lado, el fuego de los Juegos Nacional se encenderá este miércoles 7 de octubre en la ciudad sagrada de Nabusímake, asentamiento de los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Ahora el fuego deportivo, se llamará "Fuego del Agua" que descenderá de la Sierra Nevada para comenzar un recorrido por varios departamentos.



Primero irá a la costa Atlántica, pasará por el departamento del Chocó, luego llegará a Antioquia y recorrerá el Eje Cafetero hasta el Valle del Cauca.



Luego en Bogotá tendrá un receso de tres días para retomar el recorrido por el altiplano cundiboyancense y finalmente, Melgar será la puerta de entrada del fuego al departamento del Tolima, donde se quedará allí hasta la ceremonia de inauguración de las justas, el 7 de noviembre. Con EFE