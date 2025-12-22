Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.

Su trayectoria, la confianza que ha logrado entre los apostadores y la expectativa que despierta cada tarde lo convierten en una opción habitual para quienes disfrutan poner a prueba la suerte y seguir de cerca cada resultado.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, lunes 22 de diciembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los mayores atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta y los pagos competitivos que ofrece. Estas alternativas permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y nivel de riesgo:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces lo jugado.

devuelve 400 veces lo jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro y seguro. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para ello, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se consolida como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.