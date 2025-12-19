Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia.
Su trayectoria, la confianza que ha construido entre los apostadores y la expectativa que genera cada tarde lo han consolidado como una opción habitual para quienes disfrutan poner a prueba la suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador
Uno de los mayores atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta y los pagos competitivos que ofrece, lo que permite a cada jugador elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada.
El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que es recomendable planear las apuestas con anticipación.
El proceso para reclamar un premio es claro y seguro. Según lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe:
Con una combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se consolida como un referente entre los sorteos de chance en Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.