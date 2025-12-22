Camión embistió a vehículo estacionado: esposos murieron y su hijo quedó gravemente herido

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles 17 de diciembre en Lima, Perú, cobró la vida de una pareja de esposos y dejó gravemente herido a su hijo de 21 años. El siniestro se registró alrededor de las 7:00 p. m. en la avenida Jicamarca, una vía de alto tránsito en la zona de Jicamarca.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, un camión de carga pesada descendía por la avenida a excesiva velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad. En su recorrido, el vehículo impactó primero contra un bus ubicado a una cuadra del punto principal del accidente y continuó avanzando varios metros hasta chocar violentamente contra una miniván que se encontraba estacionada a un costado de la vía.

En el interior de la miniván viajaba una familia que retornaba de una actividad en San Juan de Lurigancho. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó volcado y completamente destruido tras colisionar contra un poste. Norma Griselda Arias, de 55 años, y su esposo Edgar Camavilca Paucar, de 57 años, quedaron atrapados entre los fierros retorcidos y fallecieron a causa de la gravedad de sus lesiones.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Vitarte; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar sus decesos. Su hijo, Junior Omar Camavilca, sobrevivió al choque y fue rescatado con vida por los equipos de auxilio. El joven permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su estado de salud es reservado.



Además de los integrantes de esta familia, otras personas resultaron heridas, entre ellas pasajeros de los buses involucrados y los ocupantes del camión. El conductor del vehículo pesado, identificado como Mario Ccasani Escobar, y su copiloto también sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue.