Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Camión embistió a vehículo estacionado: esposos murieron y su hijo quedó gravemente herido

Camión embistió a vehículo estacionado: esposos murieron y su hijo quedó gravemente herido

Un camión de carga pesada descendía por la avenida a excesiva velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad. Todo quedo en video.

