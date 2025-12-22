En vivo
Detalle que salvó la vida de menor en accidente de tránsito entre tractomulas donde murió su familia

Detalle que salvó la vida de menor en accidente de tránsito entre tractomulas donde murió su familia

Se conoció un video de una cámara de seguridad donde se ve el momento en que la tractomula de color rojo se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

