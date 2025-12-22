Detalle que salvó la vida de menor en accidente de tránsito entre tractomulas donde murió su familia

El Valle del Cauca sigue de luto tras el grave accidente de tránsito registrado el viernes 19 de diciembre en la vía que comunica a Buga con Buenaventura, a la altura del corregimiento de Córdoba.

En el siniestro murieron Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, pareja de esposos y comerciantes reconocidos en el sector de Bellavista, propietarios de un supermercado llamado Judas.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo en el que se movilizaban junto a sus dos hijos fue impactado por una tractomula que se habría quedado sin frenos, generando un choque múltiple.

El hecho ha causado conmoción luego de que se conociera un video grabado instantes antes del choque, en el que se observa a la familia compartiendo un momento durante el viaje.



En las imágenes se evidencia que uno de los hijos, llamado Julio, descendió del vehículo para orinar a un costado de la carretera, mientras su madre lo grababa entre risas y se despedía diciendo: “Chao, Julio”.

Según confirmaron las autoridades, los dos menores sobrevivieron al accidente y actualmente reciben atención médica y acompañamiento psicológico especializado debido al trauma emocional provocado por la pérdida de sus padres.

También se conoció un video de una cámara de seguridad donde se ve el momento en que la tractomula de color rojo se estrelló contra el automóvil, aplastándolo y dejándolo completamente irreconocible.

A la tragedia se sumó una situación que ha generado rechazo e indignación ciudadana, luego de que habitantes de la zona denunciaran el presunto saqueo del establecimiento comercial de la familia en medio de la confusión por el accidente.

Desde las autoridades de tránsito se reiteró el llamado a conductores y transportadores para reforzar las medidas de precaución, especialmente en el cierre de año, periodo en el que aumenta de manera significativa el flujo de vehículos en las principales carreteras del departamento.