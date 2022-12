La rebelión de los niños: tras 5 meses confinados, los pequeños alzan sus voces

Colombia lleva seis meses de cuarentena, existen algunas excepciones y se están abriendo poco a poco algunos sectores. Sin embargo, hay una población sobre las que las restricciones han sido más fuertes: los menores de edad. Ellos solo pueden salir tres veces al día media hora y a menos de un kilómetro de sus casas. No se les permite ingresar a centros comerciales, no pueden ir al colegio, no pueden ir a los parques, ni a visitar a sus amigos.

Hay cientos de estudios que tratan sobre si los niños, jóvenes o adolescentes son o no los grandes transmisores del virus, si el encierro los afecta psicológicamente o no, pero hasta ahora no se ha escuchado su voz.

Publicidad

Le puede interesar: “ABC Fariano”, la cartilla con la que Farc adoctrinaba niños reclutados

En Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, abrimos nuestros micrófonos a los niños, quienes a pesar de la reapertura de varios sectores siguen con las restricciones más duras para poder salir y retornar a la normalidad.

“Es bastante preocupante lo que está pasando con los niños. Los jóvenes también nos podemos aburrir y sufrir de los efectos postraumáticos”, dijo Paula Suárez Daza, de 14 años y destacada líder estudiantil.

Publicidad

Francisco Vera, el pequeño de 10 que se hizo famoso por liderar un grupo de defensa del medio ambiente llamado ‘Guardianes por la vida’, dijo que hay que entender la situación, pero que siente que hace falta la presencialidad. “No es lo mismo”, dijo.

Publicidad

“Valores como empatía son muy necesarios en este momento”, sostuvo.

Emmanuel Saldarriaga, actor, modelo y presentador de programas infantiles, también dio su opinión.

“Esto es algo nuevo para todos, es duro, a veces los adultos no entienden, pero nosotros también estamos con una lucha interna constante”, aseguró.

“Yo estoy a favor del confinamiento, porque tenemos que salir de este virus y qué mejor que protegiéndonos”, agregó.

Publicidad

Escuche a Paula, Francisco y Emmanuel en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

Publicidad