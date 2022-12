La seguridad ciudadana, una prioridad para candidatos al Senado

elegidos, por la seguridad ciudadana.

Publicidad

Usar la tecnología para prevenir delitos

Carlos Fernando Galán, cabeza de lista por Cambio Radical, expresó que “el país tiene que seguir la tendencia que trae, desde el Gobierno de Álvaro Uribe, de convertir a la Policía en un cuerpo de seguridad ciudadana porque había dejado de hacerlo por el conflicto armado".

Publicidad

Dijo que es necesario aprovechar la tecnología para prevenir que se cometa el delito.

Publicidad

“El hurto de celulares es el delito de mayor impacto en los colombianos y la Policía debe profundizar en la prevención pero de la mano de la agilidad del sistema judicial”, manifestó.

Prevención, control, represión y rehabilitación, la fórmula de Paola Holguín

Publicidad

Paola Holguín, aspirante por el Centro Democrático, expresó que “hay que trabajar en prevención, control, represión y rehabilitación y que para ello hay que poner todo el aparato del Estado a funcionar".

Publicidad

“El Congreso debe obligar a que el presidente, gobernadores y alcaldes asuman el liderazgo que les corresponde como comandantes en jefe de las Fuerzas Militares y de policía en sus respectivas jurisdicciones” afirmó Holguín.

Agregó que “hay que recuperar la cooperación ciudadana porque ninguna política de seguridad ha sido exitosa en el mundo sin esta” y criticó que en Colombia se vengan desmontando las redes de cooperantes y frentes locales de seguridad, “lo que en parte dio un resultado positivo en la seguridad democrática”.

Publicidad

La candidata también dijo que “es fundamental aprovechar la tecnología porque no se puede combatir la inseguridad si no se tiene claridad en dónde sucede y cuál es la naturaleza del delito y, además, existen ciertas bandas criminales que no las puede combatir solo la Policía por lo que debe actuar de manera conjunta con las Fuerzas Militares”.

Publicidad

Desarmar la sociedad

Gricerio Perdomo, candidato de la Alianza Verde, manifestó que “el monopolio de las armas debe estar en las manos del Estado y que la Policía debe tener una comunicación directa con el ciudadano para que esta se convierta en una parte importante de la sociedad”.