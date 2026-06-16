Ladrón golpeó brutalmente a adulta mayor en Neiva

Rechazo e indignación ha generado en Neiva la violenta agresión de la que fue víctima una adulta mayor durante un intento de hurto en el barrio Los Parques de la comuna ocho, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según se conoció, el caso ocurrió cuando el presunto delincuente, que habría ingresado a la vivienda por el techo y al ser sorprendido por la mujer de 72 años, reaccionó de manera violenta antes de emprender la huida. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la violencia con la que actuó el presunto delincuente.

“Una señora de la tercera edad resultó lesionada en su residencia. Los hechos se registraron en el barrio Los Parques, de la comuna Ocho de Neiva, cuando un presunto ladrón ingresa por el techo de la vivienda y, al ser sorprendido por la víctima, la agrede y emprende la huida”, señaló el coronel Héctor Jairo Betancourth, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Tras conocer el caso, las autoridades activaron un operativo que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, labores de vecindario y la recolección de información en el sector. Gracias a estas acciones, el presunto agresor fue ubicado horas después en el barrio Versalles.



“Una vez se verifican las grabaciones del hecho y ante lo aberrante de las mismas, se activan todas las capacidades institucionales, logrando la ubicación del presunto agresor”, indicó el oficial.

El presunto responsable fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.