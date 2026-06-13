Agresión a mujer conductora en Medellín dejó una moto inmovilizada e imposición de dos comparendos

Un acto de intolerancia quedó registrado en las cámaras de seguridad de Medellín, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta tuvieron una discusión y posteriormente agredieron a una mujer que se movilizaba en una camioneta por la Autopista Norte.

Según el reporte entregado por las autoridades, cuando fue detectada esta situación desde el centro de monitoreo, se activó un protocolo de seguimiento inmediato para dar con los responsables de la agresión.

En las imágenes compartidas se logra ver cómo los dos hombres se bajan de la motocicleta y tras un cruce de palabras con la mujer que se movilizaba en un vehículo particular de color blanco, uno de ellos procede a agredir de manera bastante violenta a la mujer, que se quedó paralizada y no pudo reaccionar ante el ataque por parte de los victimarios.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, indicó que la revisión del sistema LPR, permitió la lectura de las placas de la motocicleta para poder hacer los procedimientos correspondientes.



"De inmediato activamos el protocolo de fugas y, gracias al sistema de cámaras y su posterior localización en el sector del CAI y el poblado, se logró la inmovilización y se impusieron los respectivos por modificaciones no permitidas y obstaculizar la vía", expuso sobre este caso el secretario Ruiz.

Mientras que se impusieron los comparendos por la situación de intolerancia, la Alcaldía de Medellín rechazó lo sucedido y reiteró que se trabaja con la Policía Nacional, Ejército Nacional y los agentes de tránsito para que este tipo de hechos no queden impunes.