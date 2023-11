Lanzan libro "Operación esperanza": detalles del rescate de los cuatro niños en selva del Guaviare

En la tarde de este jueves, 9 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Militares, Hélder Giraldo, presentó un libro titulado "Operación Esperanza", en el cual se relata la historia del rescate de cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos durante 40 días en las selvas del Guaviare. Esto ocurrió después de que la avioneta en la que viajaban presentara fallas y terminara en la espesa selva del sur del país.

"Es un libro en el cual se relatan las crónicas y experiencias vividas por cada uno de nuestros soldados que participaron de manera directa en esta prolongada búsqueda de 40 días. Gracias a Dios logramos recuperar sanos y salvos a estos menores de edad. Este libro rinde un especial reconocimiento y homenaje a todos los soldados de tierra, mar, aire, río y a nuestras familias que integran las Fuerzas Militares de Colombia. También es un reconocimiento a nuestro pueblo colombiano", explicó el general Hélder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares.

En este libro se contarán detalles inéditos de los militares que no bajaron los brazos junto con los indígenas para encontrar con vida a los niños Mucutuy.

Añadió: "En este caso en particular, ha sido un esfuerzo a través de la interacción entre los soldados y los hermanos indígenas. Gracias a esa sinergia, logramos recuperar a estos menores de edad. Son muchas las experiencias aprendidas, son muchas las lecciones, pero lo que destaca de manera particular es que juntos, como familia y colombianos que somos, es más lo que podemos construir que destruir", dijo el general Giraldo.

Selva del Guaviare por donde habrían pasado los niños perdidos tras accidente aéreo. Foto: suministrada por autoridades.

Publicidad

El libro consta de varios capítulos que narran cronológicamente cómo fue esta operación, que concluyó con la elaboración de un manual de búsqueda y rescate que se implementará en las operaciones militares a futuro.

"Son muchas las experiencias aprendidas, no solo por las vividas, y esas lecciones formarán parte de un manual de búsqueda y rescate. Será el complemento de los manuales que ya tenemos, pero esto ha sido una experiencia sin precedentes en la historia de las Fuerzas Militares", expresó el comandante general de las Fuerzas Militares.

El escrito, de 180 páginas, relata varios hechos que no han salido a la luz pública y cuenta con material gráfico y mapas de la zona donde iniciaron las operaciones, junto con los indígenas que se sumaron a la búsqueda de los cuatro menores de edad.

Publicidad

"Encontrarán detalles inéditos jamás contados. Ambil, coca, chirrinche, aguardiente fueron transportados en helicópteros militares para los rituales indígenas, con el único propósito de encontrar a esos cuatro menores. Detalles como estos podrán descubrir cómo hicimos posible lo imposible", explicó el general Pedro Sánchez, comandante de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares y líder de la Operación Esperanza.

El general Pedro Sánchez, comandante de Operaciones Especiales de las FFMM y líder de la Operación Esperanza, le contó a Blu Radio que este 23 de noviembre se entregará una escultura en homenaje al perro Wilson, quien se perdió en las selvas del Guaviare en medio de la búsqueda… pic.twitter.com/TXKTw8Qzoj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 10, 2023

Puede ver: