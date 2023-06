"Wilson fue el canje para que los niños aparecieran": indígenas del Cauca

La búsqueda de Wilson , el perrito que se que perdió en medio de la búsqueda de los cuatro pequeños hermanos en las selvas del Yarí, continúa por parte de miembros del Ejército que esperan recuperar a este comando que fue fundamental para la Operación Esperanza .

Indígenas del Cauca, quienes participaron con comandos enviados a la selva a participar en este rescate, ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron, según su cosmovisión, lo que pasó en ese denso territorio selvático.

"Solamente los que estuvimos allá sabemos cómo fue, las horas del anochecer, del amanecer, cómo fue las caminadas que nos pegados, esto lo hicimos en un acto humanitario", comentó uno de los indígenas que estuvo internado en la selva.

En medio de esta rueda de prensa, se les preguntó por Wilson, y desde su cosmovisión que pudo haber pasado con este perrito.

"Él (Wilson) fue intercambiado, quedó como ofrenda por los espíritus que tenían a los niños, esperamos que mediante conversa espiritual pueda salir, en eso ya están nuestros compañeros del Amazonas están en ello porque es una vida", sostuvo.

¿Por qué no le colocaron un GPS a Wilson?

El coronel Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, respondió en Blu 4.0 por qué a Wilson no se le colocó un GPS o algún otro dispositivo durante la operación de búsqueda y así evitar que se perdiera.

“Normalmente no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico. Obviamente entendemos la complejidad del terreno y las situaciones que sucedieron. Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, no tendrá la energía suficiente para mantener la señal”, dijo.

Asimismo, el coronel Pérez reiteró que el terreno selvático dificulta las tareas de búsqueda porque la comunicación era limitada y por eso las Fuerzas Militares acudieron al Comando de Fuerzas Especiales del país porque tienen la mejor tecnología y entrenamiento para asumir esta operación Esperanza.

