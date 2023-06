¿Por qué no le colocaron un GPS a Wilson, el perro que se perdió buscando a niños en el Guaviare?

El viernes 9 de junio el país se alegró con la noticia de que los cuatro menores que permanecían perdidos 40 días en la selva del Guaviare , luego de que en la avioneta en la que se transportaban se accidentara, fueron hallados con vida por parte de las Fuerzas Militares e indígenas en la denominada operación Esperanza. Sin embargo, todavía se espera encontrar a Wilson , un perro pastor belga que ayudó en la tarea de búsqueda de los niños.

El coronel Carlos Pérez, jefe del Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, respondió en Blu 4.0 por qué a Wilson no se le colocó un GPS o algún otro dispositivo durante la operación de búsqueda y así evitar que se perdiera.

“Normalmente no se les coloca un GPS. No es normal que estos perros se alejen de su pareja (militar) en cualquier escenario. Es un hecho atípico. Obviamente entendemos la complejidad del terreno y las situaciones que sucedieron. Hay que entender también que el tener el GPS en esta área es muy complejo porque las comunicaciones no son fáciles y también la alimentación de la batería por tantos días, no tendrá la energía suficiente para mantener la señal”, dijo.

Asimismo, el coronel Pérez reiteró que el terreno selvático dificultaba las tareas de búsqueda porque la comunicación era limitada y por eso las Fuerzas Militares acudieron al Comando de Fuerzas Especiales del país porque tienen la mejor tecnología y entrenamiento para asumir esta operación Esperanza.

“Ellos cuentan con equipos satelitales, que nos permitía tener comunicación en tiempo real con las unidades que estaban ingresadas. De igual manera, seguimiento satelital de ellos. Sabíamos por dónde ellos iban caminando. Todos los días teníamos dos reuniones en donde verificábamos qué habían encontrado o situación especial habían detectado para enlazar esa información en el Puesto de Mando Unificado y orientarlos para la búsqueda de los menores”, añadió el coronel.

Por ahora los niños Mucutuy siguen su proceso de recuperación en el Hospital Militar, en Bogotá, y en la selva continúa la búsqueda de Wilson, uno de los cinco perros que acompañaron a los militares durante varios días para encontrar a los menores de edad.

