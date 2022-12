Las Farc dejan de ser una organización armada desde hoy: MinInterior

Guillermo Rivera, ministro del Interior, habló en Mañanas BLU sobre los menores de edad de las filas de las Farc que terminarán de salir de la guerrilla este 15 de agosto como parte de los acuerdos alcanzados.

El ministro aseguró que los menores han venido saliendo de la guerrilla y uniéndose al programa del Gobierno ‘Camino Diferencial de Vida’, el cual les brinda acompañamiento y asesoramiento durante su regreso a la vida civil.

Reveló que, hasta el momento han salido un total de 88 niños y más de la mitad de ellos ya están con su familia, este martes está en proceso el operativo con el CICR para finalizar con la salida de los menores que hacen falta, “que serían aproximadamente unos 53”.



Afirmó que quienes están dejando las filas de las Farc son jóvenes entre los 15 y los 18 años pues los más pequeños “ya habían abandonado la guerrilla el año pasado”.



Aclaró que los menores no podrán ser juzgados pues al amparo de la legislación colombiana antes del proceso, “ellos son vistos como víctimas del conflicto armado”.



Explicó, a quienes afirman que la cifra de menores es baja, que muchos han cumplido la mayoría de edad en los últimos tiempos por lo cual ya no hacen parte del grupo y hay “otros que tienen menos de 18, pero ya han formado familias y no podemos obligarlos a que se vinculen a los programas del Gobierno”.



Rivera aseveró que las Farc dejan de ser una organización armada desde este martes 15 de agosto pues ya están saliendo los últimos contenedores de armas de las zonas veredales y “a partir de mañana pues se convierten en ciudadanos común y corriente”.



Dijo que varios de los miembros de las Farc ya han sido amnistiados y hay otros varios que deberán esperar a que se resuelva su situación judicial una vez empiece a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz.



