Las Farc sí pueden ser derrotadas militarmente: procurador Ordóñez

En una entrevista publicada este jueves por el periódico La Razón de España, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que las Farc sí pueden ser derrotadas militarmente. (Lea también: Procurador solicita que se admita tutela de Andrés F. Arias contra Corte Suprema )



“Yo creo que sí. Si se mantiene la presión militar que se mantuvo durante muchos años, donde las Farc pasaron a la defensiva y fueron replegada, se hubiera obtenido, si no la derrota definitiva, sí unas más fáciles negociaciones, porque las Farc, al momento de iniciar las conversaciones, era una organización criminal diezmada”, dijo Ordóñez.



El jefe del Ministerio Público dijo también que el cese bilateral al fuego implica una suspensión de las hostilidades durante la guerra lo que significaría un “gravísimo error”. (Lea también: Hay que rescatar el proceso de paz: procurador Ordóñez )



“Ello quiere decir que las Farc se estaría blindando durante el término de la tregua. En Colombia hay antecedentes del cese bilateral. En el año 1980 hubo una cese bilateral en el Caguán”, aseguró.



El procurador general se encuentra desde el pasado lunes en España con el fin de sostener un diálogo directo con los colombianos residentes en ese país. (Lea también: Procurador califica como “locura” que se alcance cese bilateral con las Farc )



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Entre 30 y 60 años podrían pagar los cinco capturados en el municipio Los Patios, en Norte de Santander, acusados de integrar una red de tráfico de recién nacidos.



-Este jueves es esperada en la Corte Suprema de Justicia Lina Luna, exesposa del hacker Andrés Sepúlveda, para que declare en la indagación preliminar que se le sigue al ex presidente Álvaro Uribe, por sus presuntos vínculos con las interceptaciones ilegales a integrantes del proceso de paz.



-Las autoridades identificaron como Juan David Quintana Duque, al líder de Derechos Humanos de la Comuna 6 de Medellín que fue asesinado en las últimas horas, tras ser atacado por sicarios cuando se movilizaba en su motocicleta.



-Se conocieron nuevos detalles del secuestro y posterior tortura a la que fueron sometidos dos agentes del CTI, un hombre y una mujer, en el sector del Bronx de Bogotá.



-En diálogo con Blu Radio en Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que en los próximos dos años, el departamento de Santander se beneficiará con obras como la doble calzada Bucaramanga-Barrancabermeja, la modernización de los aeropuertos de la región y la autopista a Cúcuta, para dinamizar la frontera con Venezuela.



-Un patrullero de la Policía de Bogotá, se puso los guantes y recibió el parto de una joven de 17 años que no alcanzó a llegar al hospital.



-A través de un comunicado, el Real Madrid desmintió que haya contactos con el Juventus de Italia, para la contratación del volante francés Paul Pogba.



-Una nueva alerta se vivió anoche en el municipio de Salgar por las fuertes lluvias; el Dapard realizó la evacuación preventiva de algunas viviendas.