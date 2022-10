Las investigaciones de Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras en la Procuraduría

Blu Radio conoció en exclusiva los datos consignados en el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación sobre las investigaciones disciplinarias en curso contra los candidatos presidenciales.



Los candidatos Marta Lucía Ramírez Blanco, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle Lombana e Iván Duque Márquez no tienen ninguna investigación disciplinaria.



Sin embargo, no sucede lo mismo con los candidatos Gustavo Petro y German Vargas Lleras, quienes tienen 4 y 5 investigaciones disciplinarias, respectivamente, en la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.



En el caso de Gustavo Petro hay una investigación que surgió por revivir en 2013 un contrato de compraventa firmado en 2010, durante la administración de Samuel Moreno y que había sido liquidado por incumplimientos en 2012.



El contrato se firmó entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Módulos LEDS Bogotá, para cambiar los bombillos LED a 26.625 semáforos de la ciudad por 6.000 millones de pesos.



La investigación por este caso está en etapa de indagación preliminar y tiene que ver con la presunta afectación de los principios de moralidad al patrimonio público y a la seguridad ciudadana, por comportamientos atribuidos a particulares y servidores públicos.



La otra investigación contra Petro tiene que ver con posibles irregularidades en la recompra de la Empresa de Energía de Bogotá. Según la Contraloría, la pérdida fue de 279 millones de dólares porque se aplicó un modelo equivocado para valorar las acciones, que fueron compradas por la Transportadora de Gas Internacional (TGI). En su momento, Petro calificó estos señalamientos como una “persecución”.



También tiene una indagación preliminar por presuntas irregularidades al posesionarse como alcalde sin cumplir los requisitos como jefe de la Oficina de Control Interno IDRD y otras irregularidades.



Además, hay otra investigación disciplinaria en su contra por no acceder a la solicitud de reelección de la gerente del hospital de Usme Liliana Paternina, formulada por la ciudadanía y miembros de la junta directiva del hospital



Por su parte, Germán Vargas Lleras tiene una investigación en la Procuraduría por el famoso coscorrón que le propinó a uno de sus escoltas cuando era vicepresidente, hecho ocurrido en 2016 y que quedó registrado en video.



La siguiente investigación contra Vargas Lleras tiene que ver con la presunta afectación de dineros públicos en el municipio de Puerto Boyacá, con la ejecución de un proyecto cuyo propósito era mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa región. El caso está en la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío.



También hay una queja contra el ex vicepresidente y en contra Harold Guerrero López, viceministro de Agua, por participación indebida en política.



También tiene otra investigación por presuntas irregularidades en la entrega de 154 apartamentos en el barrio Altos de Santa Elena, en Cali, el 20 de enero de 2017, cuando Vargas Lleras fungía como vicepresidente.

Vea aquí: No he tenido ningún contacto con Óscar Iván Zuluaga, aclara Vargas Lleras



La última está relacionada con presuntas irregularidades en la entrega de casas en Quindío, junto con la entonces gobernadora Sandra Paola Hurtado, quien acaba de ser destituida e inhabilitada por 12 años en primera instancia.



Esta última tiene que ver con una denuncia en la que se señala a Vargas Lleras de haber aprovechado la entrega de casas para hacer campaña política siendo aún vicepresidente.