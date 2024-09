"Las muñecas de la mafia", la frase que le salió muy mal al presidente Petro

En medio de la ceremonia de posesión de la nueva Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el presidente Gustavo Petro pronunció una frase que ha generado una ola de críticas y reacciones adversas: "Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta".

Este comentario, dirigido a un grupo de mujeres periodistas, no solo ha sido calificado como misógino y ofensivo, sino que también ha encendido un debate nacional sobre el respeto a la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.

La frase de Petro que encendió la controversia

En el contexto de su discurso, Petro intentaba criticar lo que percibe como una manipulación mediática en torno a las protestas que han sacudido al país en los últimos años. Sin embargo, sus palabras fueron recibidas como un acto de estigmatización hacia las mujeres periodistas, lo que ha llevado a varios actores sociales a pronunciarse en contra de sus declaraciones.

Uno de los primeros en reaccionar fue el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), que en un comunicado recriminó al presidente por sus comentarios, calificándolos de "inaceptables" y "discriminatorios". Además, destacaron que este tipo de afirmaciones no solo ponen en riesgo la libertad de prensa, sino que también refuerzan estereotipos negativos y machistas en contra de las mujeres periodistas.

Por su parte, Iris Marín Ortiz, la recién posesionada Defensora del Pueblo, también se distanció de las palabras del presidente. En su cuenta de X, Marín rechazó, así, las declaraciones del presidente de la República.

“Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres. No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas", dijo.

En el Congreso, varias figuras políticas se sumaron a las críticas. Legisladoras como María Fernanda Cabal y Angélica Lozano expresaron su indignación, señalando que este tipo de comentarios son "un claro reflejo de misoginia" y una "agresión contra la libertad de prensa". Incluso, algunos parlamentarios que suelen apoyar al presidente Petro se mostraron incómodos con sus declaraciones, llamando a la reflexión y a la necesidad de un discurso más respetuoso hacia los periodistas.

El debate sobre “las muñecas de la mafia”

El debate sobre las declaraciones del presidente Petro se intensificó en los medios de comunicación y las redes sociales. En Mañanas Blu, programa conducido por Néstor Morales, se analizó el contexto y las posibles implicaciones de la frase "muñecas de la mafia". Los panelistas coincidieron en que, si bien es válido criticar el trabajo de la prensa, hacerlo de manera despectiva y con un lenguaje que denota discriminación de género es inaceptable.

“El presidente se estaba refiriendo al cubrimiento, pues estoy haciendo una interpretación al cubrimiento periodístico que se hizo de lo que se llamó el estallido social. Y aquí tuvimos múltiples discusiones sobre si los hechos que ocurrían en las calles de distintas ciudades de Colombia eran o no actos de terrorismo. Y tuvimos muchas discusiones. Yo particularmente consideraba que muchas veces no lo eran y etc. Pero cualquiera que sea el cubrimiento, el señor se refiere, el señor, digo, el presidente de la república se refiere a las periodistas. Mire usted que la gran mayoría de los directores de medios de comunicación, de los medios de comunicación más importantes son hombres y el señor se refiere a mujeres, lo cual ya demuestra que es un hecho discriminatorio, sin ninguna duda”, dijo Héctor Riveros.

El panelista se preguntó si contra este tipo de discursos no hay “remedio”. “¿No hay nadie que le ponga coto a esto?”

“Es que ahí yo vuelvo a mi tema. ¿Nadie le va a poner remedio a este tema? La Corte Constitucional hizo hace relativamente poco una sentencia, es una sentencia del año 2023, que incluso protegió a un conjunto de mujeres periodistas de distintas, digamos, llamémoslas posturas políticas. Eran personas reconocidas de distintas posturas políticas y la Corte encontró que había contra ellas en las redes sociales unas conductas parecidas a las que ejerce el presidente Petro, que es, como dice el como dice Daniel, acoso. Realmente es un problema de acoso, de hostigamiento”, agregó Riveros

En esa misma línea, María Consuelo Araujo comentó: "La misoginia y el irrespeto hacia las mujeres en el periodismo son inaceptables. Las periodistas colombianas han demostrado ser valientes y profesionales, y llamarlas ‘muñecas de la mafia’ no solo es ofensivo, sino que refleja una profunda falta de respeto".

Además, se discutió sobre las razones que llevaron al presidente a repetir su discurso el domingo a los 8:00 de la noche: “Se sintió orgullosísimo y lo mandó a repetir en prime time. Le pareció que eso fue una pieza de laboratorio”, dijo Araújo.

"La terquedad del presidente en no rectificar agrava la situación. Un líder debe ser capaz de reconocer cuando se equivoca, especialmente en temas tan sensibles como este", mencionó Felipe Zuleta.

Asimismo, Alberto Linero dijo que el presidente de equivocó al mantenerse en su posición, pero también al generalizar y tratar a todas las periodistas como “las muñecas de la mafia”.

Mientras tanta, Daniel Mejía también abogó para que el presidente tenga límites en su discurso y alertó de lo peligroso de sus “hostigamientos”.

“Los hostigamientos de los grupos criminales organizados están aumentando 60 % este año. Yo creo que, si uno le suma los hostigamientos del presidente Petro hacia los periodistas, hacia los gremios, hacia otros gobiernos que no comparten su ideología, esto está aumentando muchísimo más rápido. Se volvió el primer hostigador de la nación”, puntualizó.