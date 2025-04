Atlético Nacional arranca la Copa Libertadores con contundente baile en Medellín

Regresaron las noches mágica de la Copa Libertadores al estadio Atanasio Girardot de Medellín y que mejor forma de hacerlo que con un arrollador debut de Atlético Nacional en esta edición 2025. Los hombres de Gandolfi fueron superiores ante Nacional de Uruguay (3-0) y sacaron los primeros tres puntos para mantener viva la ilusión del equipo.

Más de 40.000 personas llegaron al coloso de la 57 con la confianza de que el conjunto verdolaga haría una digna representación de Colombia en Copa Libertadores. Pero fue más allá y terminaron viendo un excelente despliegue de fútbol en todas las posiciones del cuadro antioqueño, desde los que salían desde atrás hasta Kevin Viveros, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza que fueron los autores de la orquesta verdiblanca.

Atlético Nacional en Copa Libertadores // Foto: AFP

Pero el partido no comenzó tan fácil para el cuadro antioqueño, pues, durante los primeros 45 minutos, el 'Bolso' lo intentó por medio de Eduardo Vargas y Herazo, que por momento pusieron a trabajar a William Tesillo y Felipe Aguirre para evitar que complicaran el arco defendido por David Ospina; sin embargo, antes de que terminara la primera parte, el volante Marino Hinestroza desde fuera del área puso el primero para irse al descanso con los tres puntos parciales en el bolsillo.

Ese gol era lo que necesitaba Atlético Nacional para encontrar su manera de manejar la pelota y la segunda parte fue un recital del equipo colombiano. Por todas partes llegaban los futbolistas verdolagas y la presión era constante dejando pocas posibilidades a los charrúas de encontrar el arco de David Ospina, pero el autor de ese baile fue Marino Hinestroza que rompió la línea de 5 ideal del conjunto uruguayo.

Alfredo Morelos en Copa Libertadores // Foto: AFP

Alfredo Morelos y Kevin Viveros pusieron los otros dos goles para sellar el recital verdolaga en ese debut de la primera fecha de la Copa Libertadores. Pero Edwin Cardona avisó con un palo que podía irse más, pero el tiempo determinó que el partido en Medellín solo podía terminar 3 a 0.

"Esta gente se lo merece, vino acá y nos llenó el estadio a las 9:00 de la noche, aunque muchos tienen que trabajar mañana (...) Va más en la confianza que me tengo y la que me dan los compañeros. Hoy Dios me premió con ese gol. Todos sabemos la demanda que significa portar este escudo", dijo Hinestroza tras la victoria.

Ahora, Atlético Nacional preparará su partido ante Unión Magdalena por la fecha 12 de la Liga BetPlay el 5 de abril. Pero después viajará a Brasil para enfrentar a Internacional de Porto Alegre el 10 de abril a las 5:00 de la tarde.