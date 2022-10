Las parejas gays son "peores que los animales", dice el boxeador Manny Pacquiao

"Es de sentido común. ¿Han visto ustedes a animales emparejarse con animales del mismo sexo? Los animales son mejores ya que distinguen entre machos y hembras", declaró le boxeador en una entrevista a la cadena filipina TV5 difundida el lunes.



"Los hombres que se emparejan con hombres y las mujeres que se emparejan con mujeres son peores que los animales", añadió.



Educado en el catolicismo, como el 80% de los filipinos, Pacquiao se convirtió al evangelismo al inicio de los años 2010, asegurando haber sido elegido por Dios para difundir el mensaje de Cristo.



El boxeador hace campaña con la Biblia en un bolsillo en una línea extremadamente conservadora.



El matrimonio homosexual no es legal en Filipinas.



Vice Ganda, el actor gay más popular del país, pidió a sus 6,7 millones de seguidores en Twitter que recen por Pacquiao, que se apresta a colgar los guantes en abril.



"Algunos creen que pueden juzgar a la gente como si fueran Dios, simplemente porque rezan y leen la Biblia", escribe Vice Ganda.



"El Senado necesita expertos de la política y del derecho, no profetas ciegos", añadió.



La cantante Aiza Seguerra, que se casó recientemente en una unión no reconocida oficialmente con su compañera, pidió a los electores que censuren en las urnas al boxeador, al que califica de "hipócrita ignorante e intolerante".



"Tal vez haya llenado usted de orgullo al país, pero con su declaración, demostró a todo el país por qué no debemos votar por usted", escribió en Instagram.



Miembro de la cámara de representantes, Pacquiao busca una de las doce plazas de senador, que serán elegidas en mayo. Los últimos sondeos le dan buenas posibilidades de alcanzar su objetivo.