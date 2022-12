Las preocupantes cifras del éxodo de venezolanos a Colombia

Ya son miles las personas que a diario salen de Venezuela buscando alimentos, medicinas y mejores condiciones de vida, en un fenómeno de éxodo similar al que ocurrió desde Colombia al vecino país en la década de 1970.



Joseph Merck, representante de la Acnur en Colombia, aseguró en diálogo con El Radar que “es muy difícil de predecir” si el hecho se convertirá en una migración masiva de venezolanos, pero entregó cifras concretas de la situación.



La Acnur ha visto, junto con Cancillería y Migración Colombia, un aumento bastante significativo de movimientos transfronterizos, por lo que ha hecho presencia en la frontera con tres oficinas, “en Arauca, Cúcuta y La Guajira, para monitorear la frontera y apoyar lo que se necesita”.



Dijo Merck que “hay más de 630.000 personas que se han preregistrado para la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que más que todo es para venezolanos que vienen a comprar alimentos y medicinas en Colombia”.



Reveló también que cerca de 300.000 venezolanos han ingresado a Colombia para estar en el país y que “algunos están ya regularizando su estatuto con Migración”.



Recordó que “hay muchos puestos fronterizos informales, por decirlo así, por donde está pasando mucha gente. Al lado de los venezolanos obviamente hay movimientos de colombianos con familias mixtas que están regresando de Venezuela a Colombia.



Resaltó, sin embargo, que en este caso no se habla de una “crisis humanitaria”, pues se está “monitoreando movimientos gota a gota cruzando la frontera, tanto colombianos como venezolanos”.



Finalizó indicando que “es muy difícil de predecir” si la situación se convertirá en una migración masiva de venezolanos y que por ahora la Acnur no quiere ser “demasiado alarmista para no dar una opinión demasiado especulativa”.



