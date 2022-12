Las propuestas de Alejandro Ordóñez para reajustar el acuerdo de paz

BLU Radio conoció el documento con las propuestas del exprocurador que este martes le entregó al presidente Juan Manuel Santos.

El punto 1 se llama un nuevo acuerdo. En este deja claro que el procurador le propuso al gobierno un nuevo acuerdo de paz, a pesar de que el presidente mantiene sus competencias constitucionales para buscar un nuevo acuerdo con las Farc.

“Procede entonces lograr un nuevo Acuerdo basado en condiciones diferentes a las que inicialmente se convinieron con ese grupo armado organizado al margen de la ley, no simples retoques, ajustes o precisiones”, agrega Ordóñez.

En el punto dos el exprocurador Alejandro Ordóñez aboga por un acuerdo nacional. El exjefe de la Procuraduría alega que no puede continuar con la división que hay actualmente en el país. Según él, no es que la gente que haya votado por el No quiera vivir en la guerra, sino que no se sienten representadas por el texto final que salió de La Habana.

“Al votar mayoritariamente NO, confirió un mandato al Presidente de la República consistente en lograr un nuevo acuerdo que sí pueda tener el respaldo popular. La cuestión en este momento histórico no es resolver controversias entre partidos políticos, sino lograr un nuevo Acuerdo que cumpla esa condición”.

En el tercer punto propone la agenda temática en el que habla de víctimas, justicia y lucha contra la impunidad. En este pide sanciones adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

Y asegura “que la base del tratamiento especial de la justicia transicional debe ser la confesión completa, no sólo el reconocimiento de los crímenes que el Estado logre inicialmente demostrar”.

Esta agenda temática está quizás uno de los puntos más polémicos de la propuesta del exprocurador y es la supuesta “ideología de género” que está sustentada y se lee, según él, entre líneas en el acuerdo de paz.

Dice tajantemente en el texto “ninguna ambigüedad que permita someter a la sociedad colombiana a la llamada “ideología de género”.

Frente a ese tema, al final de la reunión de este martes en Casa de Nariño expresó que el presidente Santos le prometió revisar el documento entregado y darle respuesta frente a este tema. Sin embargo, Blu Radio conoció por una fuente gubernamental que el presidente Juan Manuel Santos le dijo claramente al exprocurador Ordóñez que no considera que en alguna parte del documento se menciona la ideología de género, pero que iba a revisar.

También menciona la participación política, en la que según Ordóñez “no se pueden validar el crimen atroz, ni el terrorismo, como medios legítimos de acción política en una democracia, ni en el estado social de derecho” y garantías de no repetición bajo programas y proyectos de reintegración. Además, “las Farc debe restituir la totalidad de la tierra despojada a las víctimas y al Estado”.

Finalmente, coincide con una propuesta del Centro Democrático; propuesta de una ley de amnistía que haga curso en el Congreso que favorecería a guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.