Las redes sociales no representan a la opinión pública: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo en BLU Radio que las redes sociales no representan la opinión pública, en referencia a las críticas que ha recibido en estas desde que inició su gestión al frente de la cartera.

“Las redes sociales no representan a la opinión pública. Creo que ese es un manejo bastante elitista de la opinión. Cuando usted mira el origen de dos o tres comentarios son originados por gente de estrato 7 y 8 con muy poca representación”, agregó.

Indicó que no se ofende por lo que le dicen en la Internet y que no usa estas opiniones para “fijar su norte en las políticas”.

“No tengo twitter personal, tengo el del Ministerio. No me interesan los seguidores, me interesa más bien que la gente entienda que desde que me posicioné ejerceré el ministerio de buena fe”, puntualizó.