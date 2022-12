Las seis reuniones entre el director de la ANI y senador capturado ‘Ñoño’ Elías

Seis reuniones tuvieron el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, y el capturado senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías.

En los encuentros, según declaró en interrogatorio a la Fiscalía, Andrade confirma que contó con el apoyo del senador para obtener más presupuesto para la entidad, además del interés que este tenía en proyectos claves de desarrollo vial y su intención para que se contratara a una firma en Portugal.

Los detalles

Esta es la transcripción completa de la declaración rendida a la Fiscalía que hace parte de las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia en su contra.

Andrade: El primer encuentro se hizo en junio de 2013 el tema que le interesaba al senador era la adición del tramo Ocaña- Gamarra, en ese momento ya llevábamos un año estudiando la adición y estábamos a punto de firmar el Otro- Si, a el le interesaba el trámite de la adición.

Me reuní de nuevo el 2 de junio de 2013 en esta ocasión estaba interesado en conocer la posibilidad de presentar una iniciativa privada para ampliar la autopista norte de Bogotá, nos dijo conocer inversionistas que podían estar interesados, en ese momento no me dijo cual.

Luego el 14 de enero de 2014 estuvimos reunidos en la ANI para hablar sobre la iniciativa privada que llamamos Córdoba- Sucre2, esa iniciativa busca terminar la doble calzada entre Montería y Sincelejo y era de especial interés de él, la doble calzada entre Sahagún y Sampues, así como las variantes en estás dos poblaciones. Cómo se sabe el senador Elías es natural de Sahagún.

El 2 de septiembre de 2014 tuvimos otra reunión sobre el mismo proyecto, el 29 de octubre de 2914 nos volvimos a reunir, está vez, para comentar cómo había salido el presupuesto de la ANI, él nos ayudó a promover algunos recursos en los debates en el Congreso.

La última reunión que recuerdo es el 5 de abril de 2015, también en su apartamento en el cual me presentó una compañía de Portugal que se llama AFA Vías que tenía interés de comprar la mayoría de la propiedad de la concesionaria Navelena, también de propiedad de Odebrecht que estaba en dificultades en lograr su cierre financiero tras la condena del señor Marcelo Odebrecht en Brasil, que fue el 8 de marzo de 2016.

El próximo lunes continuará en la Corte Suprema de Justicia la indagatoria contra el senador por los delitos de concierto para delinquir, lavado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

