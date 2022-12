Levantan mesa de negociación entre estudiantes, profesores y Gobierno Nacional

Tras una extensa jornada entre estudiantes y profesores que estuvieron reunidos con representantes del Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación, decidieron por unanimidad suspender la mesa de negociación e hicieron un llamado a reunión con el presidente Iván Duque tras no hallar respuestas suficientes por parte del Gobierno Nacional.

“No se retoma la mesa hasta tanto el presidente no dé respuesta, no haya garantías de movilización para el ejercicio de la protesta y la finalización del calendario académico y adicionalmente la propuesta de los garantes que se acoja y que se garantice la participación en la mesa. Lo más importante es que continuamos en paro hasta que en gobierno nacional no responda las exigencias que se han hecho de manera respetuosa, hoy la posición del gobierno fue intransigente y plantearon que lo único que van a ofrecer es el acuerdo con los rectores”, señaló Valentina Ávila, vocera nacional de la UNEES.

El acta que levantaron los estudiantes y profesores señala en once puntos consignados el descontento y el inconformismo en lo que declaran como intransigencia del Gobierno, señalando que es necesario, entre otras cosas, garantizar la culminación del semestre académico, llamaron al Ministerio de Hacienda para que haga frente a la situación y, sobre todo, un acuerdo directo con el presidente Iván Duque.

A su vez, el llamado a manifestarse el jueves 8 de noviembre sigue en pie y reiteraron la disposición de continuar con los diálogos.