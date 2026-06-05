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Levantan restricción para vehículos de carga en corredor Bogotá–Buenaventura este 5 de junio

La medida fue adoptada por el Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito tras una solicitud de Colfecar, con el fin de aliviar la congestión logística hacia el puerto de Buenaventura.

Vía a Buenaventura.jpg
Vía a Buenaventura.
Foto: imagen de archivo, ANI.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Los vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas podrán circular sin restricciones este viernes 5 de junio por los corredores Bogotá–Fusagasugá–Melgar–Ibagué e Ibagué–Cajamarca–Calarcá–La Paila, una de las principales rutas de conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) mediante un Boletín expedido para la temporada de Corpus Christi, luego de una solicitud presentada por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).

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De acuerdo con el gremio, la medida responde a la necesidad de facilitar el flujo de mercancías hacia y desde Buenaventura, donde aún persisten dificultades operativas derivadas de los recientes bloqueos registrados en la región y de la congestión que continúa afectando la cadena logística portuaria.

"En gestión realizada por Colfecar y con fundamento en criterios técnicos relacionados con los volúmenes de carga, el cierre de la vía por evento ciclístico y la compleja situación de congestión que continúa registrando Buenaventura, hoy no se aplicará la restricción a los vehículos de carga en el tramo Bogotá-La Paila del corredor Bogotá-Buenaventura", informó Colfecar a través de su cuenta de X.

Según las autoridades, aunque el tránsito en los accesos al puerto ha sido restablecido, todavía se registran represamientos de vehículos, retrasos en las operaciones de cargue y descargue y dificultades para normalizar el movimiento de mercancías de importación y exportación.

A este panorama se suma la realización de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que este viernes recorrerá los sectores Girardot-Alto de Gualanday, Variante de Ibagué-Cajamarca y Alto de La Línea. La competencia obligará a implementar cierres y controles de tránsito entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Las autoridades señalaron que la flexibilización temporal busca evacuar la carga represada, reducir los tiempos de espera para los transportadores y contribuir a la recuperación operativa del corredor logístico Buenaventura-Bogotá.

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La excepción regirá únicamente durante este viernes 5 de junio. El Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantendrán controles operativos y de seguridad vial para garantizar una circulación segura durante la jornada.

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