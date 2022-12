Ley de financiamiento, ¿sin apoyos en el Congreso?

El Gobierno no parece tener nada fácil la aprobación de la ley de financiamiento, por el punto que grava los productos de la canasta familiar. El Centro Democrático y el Partido Liberal se desmarcaron de la idea, ¿qué dicen los conservadores y la U?

La reforma tributaria o ley de financiamiento que promueve el Gobierno ha sido claramente rechazada por la totalidad de congresistas de los partidos y movimientos de oposición: Polo, Farc, Alianza Verde, Mais, Colombia Humana. La pregunta es si los partidos de la coalición gobiernista la apoyarían; ya el senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, dijo no a gravar la canasta familiar, al igual que el Liberalismo, liderado por el expresidente César Gaviria.



¿Qué dicen los conservadores?



“Es una decisión que se tiene que tomar en bancada y el Partido Conservador no ha hecho el estudio formal, pero el ambiente y los comentarios entre los senadores y los representantes a la Cámara es que no van a apoyar ninguna reforma que grave la canasta familiar ni ninguna reforma que vaya a golpear la clase menos favorecida en el país”, aseguró el senador Juan Diego Gómez.



En el partido de la U, declarado por la mayoría de sus integrantes de Gobierno, tampoco apoyarían la iniciativa.



“Incluso cuando se dio la discusión dentro del partido de La U entre gobiernistas e independentistas, hubo claridades acerca del voto de los gobiernistas que manifestaron que apoyarían al Gobierno en todo menos en gravar la canasta familiar”, dijo en diálogo con Blu Radio el representante Alfredo Deluque.



Resaltó que el IVA a la canasta familiar es un tema que va tener un debate muy denso en el Congreso y que “no es para nada fácil que pueda pasar los debates en cada una de las células legislativas”.



Cambio Radical tampoco apoya la ley de financiamiento en el Congreso, teniendo en cuenta que radicó su propia reforma tributaria, que espera tenga mejor recibimiento entre los congresistas