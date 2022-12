Ley que crea registro único de deudores alimentarios, a un paso de ser sancionada

La plenaria del Senado aprobó con 66 votos a favor el proyecto que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, REDAM, el cual funcionaría como una especie de DataCrédito que serviría para reestablecer los derechos de menores y adolescentes a los que se les haya incumplido con la cuota de sostenimiento.

Según explicó la autora de la iniciativa, la senadora Maritza Martínez, quienes hayan incumplido con más de tres cuotas alimentarias, serán reportados al Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

"Quienes sean reportados van a sufrir serias restricciones en algunos trámites con el Estado. No podrá recibir subsidios, no podrá salir del país y si el hijo requiere salir, no requerirá el permiso del padre o madre irresponsable. Se podrán cobrar de manera retroactiva todas las cuotas que se dejaron de pagar", señaló la senadora.

También se prevé una inhabilidad para contratar con el Estado y la persona tampoco podrá tomar posesión de cargos públicos o de elección popular.

Al proyecto solo le queda la conciliación entre Cámara y Senado, la cual se daría este miércoles.

