Pablo Peirano analiza el grupo de cuadrangulares: "Si tengo que viajar o no, me da igual"

Este domingo, 4 de mayo, comenzarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I para Independiente Santa Fe, que, según su técnico, Pablo Peirano, el equipo está mental y físicamente preparado para el desafío de las finales que avecinan tanto de local como de visitante.

"Es un contexto diferente al que vamos a jugar ahora (...) Estamos ocupados de lo que vamos a hacer, respetamos al rival y tomando referencia de lo que proponga. Es un muy buen equipo, eso es lo principal, cada partido es diferente. Sabemos el comportamiento que tenemos, de la nómina, la nómina que vamos a poner será diferente a la que pusimos la última vez", dijo el técnico sobre el choque ante el cuadro vinotinto y oro.

Peirano aseguró que "cada partido es una final" por lo que buscará que el equipo juegue con esa mentalidad durante los cuadrangulares y la primera prueba será ante Deportes Tolima, corriendo con cierta "ventaja" de jugar en condición de local para poder arrancar por tres puntos.

"Es una liga muy pareja donde equipos que no tengan una tradición tan grande están en la final también. Demuestra que tenemos una liga muy competitiva, un grupo muy parejo", añadió.

Santa Fe cayó en el grupo B de los cuadrangulares finales junto a Once Caldas, Deportes Tolima y La Equidad, que, de cierta forma el jugar cuatro partidos en Bogotá le da una "tranquilidad" física al equipo; sin embargo, Pablo Peirano no lo ve así y considera que ni la altura ni las condiciones de una cancha determinan un resultado.

"Me es indistinto las circunstancias, si juego domingo o miércoles, si tengo que viajar o no, me da igual. No tengo la cabeza si tengo que viajar, si estoy más cómodo en una cama o si estaré cuatro horas en un bus, me da igual, lo que quiero es competir (...) No creo en el tema de la altura. Eso no gana partidos ni campeonatos", expresó.

El duelo entre cardenales y pijaos comenzará a las 5:15 de la tarde del domingo donde, hasta ahora, habrá una cifra cercana de 16.000 hinchas que ya han adquirido su boleta, pero, según el club, se espera que lleguen mínimo 25.000.